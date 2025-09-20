Un puști pe bicicletă a furat din mers mâncarea unui livrator

Recent, un curier pe scuter a rămas fără mâncare pe care o livra la client, chiar în timp ce se afla în mers. Bărbatul de origine asiatică era pe scuter în momentul în care un puști pe bicicletă s-a apropiat de el, i-a deschis geanta și i-a sustras punga de mâncare. Imediat după ce a luat pachetul, băiatul a fugit.

Momentul a fost surprins de JoyOnWheels, un creator de conținut cunoscut în România pentru documentarea și promovarea mersului cu trotineta prin oraș. Imaginile filmate în zona Parcului Cișmigiu au fost trimise redacției Libertatea, dar au fost distribuite și în mediul online, unde au ajuns rapid virale.

Cum a reușit puștiul pe bicicletă să fure mâncarea din geanta livratorului

Livratorul de origine asiatică mergea cu geanta de la Glovo în spate, pe scuter, pe Bulevardul Regina Elisabeta. În timp ce se afla în trafic, în zona Parcului Cișmigiu, livratorul s-a intersectat cu un grup de bicicliști care organizaseră un „ride-out” spontan. Unul dintre puștii pe bicicletă a recurs la un gest extrem și nu a mai ținut cont de eventualele sancțiuni.

Puștiul în cauză se apropie de livrator, îi desface fermoarul de la geantă și apoi sustrage pachetul cu mâncare, pe care îl pune pe genunchi. În momentul în care planul „i-a ieșit”, tânărul fuge mai departe pe bulevard.

Recomandări Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală

„Ce face? Ce faci, bro? Nu fura mâncarea”, se aude pe fundal vocea youtuberului.

Biciclistul a fugit cu pachetul pe care l-a sustras din geanta livratorului, însă la finalul filmării se vede cum bărbatul de origine asiatică fuge după tânăr încercând să recupereze mâncarea.

Ce este un „ride-out” pentru bicicliști

În termeni urbani, un „ride-out” este o ieșire sau o tură în grup cu bicicleta, adesea organizată pentru a explora orașul, a socializa și a promova mersul cu bicicleta ca mijloc de transport urban.

Aceste ieșiri pot avea un caracter recreativ sau utilitar și includ adesea opriri programate, cum ar fi pauze de cafea, unde participanții respectă „regulile nescrise” ale grupului pentru a menține coeziunea și buna dispoziție. Ride-out-urile urbane contribuie la transformarea orașului, oferind o energie pozitivă și aducând în prim-plan ciclismul ca parte din viața cotidiană urbană.

În București, aceste ieșiri de „ride-out” au devenit tot mai frecvente și vin cu o serie de pericole pentru bicicliști. Martorii susțin că de multe ori, tinerii nu respectă regulile de circulație, nu semnalizează, merg agresiv și generează haos în trafic.

Pedepsele aplicate în cazul oamenilor care fură pachetele din gențile curierilor

Hoții care fură mâncarea din gențile livratorilor în România riscă să fie sancționați conform Codului Penal pentru furt, o infracțiune pedepsită cu închisoare de la 3 luni până la 2 ani sau cu amendă, în funcție de valoarea bunurilor furate și condițiile specifice ale faptei.

De asemenea, în cazul în care furtul afectează livrările autorizate sau în transporturi controlate de sistemul electronic RO e-Transport, există riscul aplicării unor amenzi substanțiale și confiscarea bunurilor neautorizate.

Dacă furtul este însoțit de violență sau alte circumstanțe agravante, pedepsele pot fi mai severe. Recent, un livrator străin a fost atacat și bătut pe stradă în București, în Sectorul 2.

În acest context, livratorii din București au aplicat și o nouă metodă pentru evitarea agresiunilor. Curierii care duc mâncarea de la o adresă la alta și-au scris un mesaj pe gențile de transport, tocmai pentru a nu fi confundați și pentru a evita eventualele scandaluri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE