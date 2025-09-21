Bilațul victimelor și reacția autorităților

Martorii au descris scene de panică și haos. Sophie Flabouris, o participantă la nuntă, a relatat momentul: „Poc, poc, poc, poc, poc, și apoi, „Armă, fugi” și oamenii au început să țipe și să alerge”. Invitații s-au împrăștiat în toate direcțiile, căutând adăpost.

Conform relatărilor martorilor pentru WHDH 7 News, un oaspete a reușit să îl doboare pe atacator lovind-ul cu un scaun. Acest act de curaj a pus capăt focurilor de armă, permițând multor persoane să scape.

Procurorul general John Formella și șeful poliției din Nashua, Kevin Rourke, au confirmat decesul unui bărbat și rănirea mai multor persoane. Aproximativ șase persoane au fost spitalizate cu răni care nu au fost cauzate de împușcături, conform WMUR 9.

Poliția a anunțat pe platforma X că atacatorul a fost arestat la fața locului. „Supravegherea video a confirmat că a existat un singur atacator, iar acesta este în prezent reținut”, au declarat autoritățile.

Video surveillance has confirmed there was only one shooter and they are currently being detained. The scene is still an active investigation but there is no further danger to the public. — Nashua Police (@NashuaPolice) September 21, 2025

Reacții și măsuri de siguranță

Inițial, s-a crezut că ar putea exista un al doilea atacator, ceea ce a dus la emiterea unor ordine de adăpostire la domiciliu în zonele învecinate. Aceste informații s-au dovedit ulterior nefondate.

Numeroase agenții de poliție și echipe de intervenție au sosit la fața locului. Un hotel Sheraton din apropiere a fost desemnat centru de reunificare pentru invitații la nuntă.

Deputata Maggie Goodlander și senatoarea Jeanne Shaheen au reacționat pe rețelele sociale, exprimându-și îngrijorarea și solidaritatea cu victimele și comunitatea afectată.

„Inima mea este alături de victime, de familiile lor și de întreaga comunitate Nashua în timp ce așteptăm mai multe informații”, a scris Goodlander pe X.

Senatoarea Shaheen a condamnat violența, declarând: „Nu există loc în statul nostru pentru acest tip de violență fără sens”.

Multiple people were shot at Sky Meadow Country Club in Nashua & two suspects fled that are armed fled, police said. Nashua Police told News 9 that there were multiple gunshot victims at Sky Meadow Country Club in Nashua.@grok pic.twitter.com/OnRY4jwEG9 — (((Bharat)))🚨™️🕉🚩🔱 🇮🇳 🇮🇱🇷🇺🇺🇸🎗 (@Topi1465795) September 21, 2025

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina motivul atacului și pentru a aduna mai multe informații despre incident. Sky Meadow Country Club, un loc popular pentru evenimente precum nunți, se află în centrul acestei tragedii care a șocat comunitatea locală și întreaga țară.

Nashua A bus has now arrived at the Spit Brook Road fire station in Nashua New Hampshire to transport members of the wedding party from here to the Sheraton Tara hotel which is the reunification area thats been set up following tonights shooting at the sky Meadow country club. pic.twitter.com/kdCp2tM0c6 — (((Bharat)))🚨™️🕉🚩🔱 🇮🇳 🇮🇱🇷🇺🇺🇸🎗 (@Topi1465795) September 21, 2025

Nashua este situat la aproximativ 44 de mile nord-vest de Boston, Massachusetts.

