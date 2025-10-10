Obiectul misterios era o bucată de echipament NASA

Ann Walter, din Texas, a observat joi, 2 octombrie, un obiect ciudat care plutea pe cer deasupra fermei sale din Texas. Ulterior, acesta a aterizat în apropiere, pe un câmp. Când a mers la fața locului a descoperit că este vorba despre un echipament științific în formă de cutie, de dimensiunea unui SUV, atașat la o parașută uriașă, decorat cu autocolante NASA, relatează Associated Press (AP).

Femeia a sunat la biroul șerifului local și a aflat că NASA căuta într-adevăr un echipament care se pierduse.

„E o nebunie, pentru că atunci când stai pe pământ și vezi ceva în aer, nu-ți dai seama cât de mare este”, a spus ea, adăugând: „Era probabil o parașută de 9 metri. Era uriașă”.

Era un balon de cercetare fără pilot al NASA

S-a tabilit că era un balon de cercetare al NASA. Femeia a primit ulterior un telefon de la Columbia Scientific Balloon Facility al NASA, care lansează baloane mari de cercetare fără pilot, la altitudini mari, la peste 32 de kilometri în atmosferă, pentru a efectua experimente științifice.

Lansarea echipamentului a fost făcută din Fort Sumner, New Mexico, la circa 225 de kilometri vest de locul unde a aterizat. Instituția i-a spus femeii că echipamentul este folosit pentru a colecta informații despre stele, galaxii și găuri negre.

„Cercetătorii au venit cu un camion și o remorcă pe care le-au folosit pentru a-l ridica”, a spus ea.

