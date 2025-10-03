Autospeciala, o Dacia Logan, circula cu semnalele acustice și luminoase, dar a fost acroșată de un autoturism Ford condus de un bărbat care nu a respectat prioritatea. Niciunul dintre ocupanții celor două autovehicule nu a fost rănit, însă mașina poliției a fost scoasă temporar din uz pentru reparații.

Șoferul Fordului, un bătrân în vârstă de 72 de ani din Suceava, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, la fel ca și agentul aflat la volanul autospecialei.

Bătrânul a fost sancționat cu amendă de 1.825 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile, iar la locul accidentului a fost trimisă o altă autospecială pentru a continua intervenția.

