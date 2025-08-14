Un român a luat primul Porche 911 Carrera 4 GTS „Omagiul Transfăgărășanului”

Porsche a livrat primul exemplar al ediției limitate 911 Carrera 4 GTS „Omagiu Transfăgărășanului” unui client din România, anunță compania, în pagina Newsroom.

Această ediție specială marchează aniversarea a 50 de ani a celebrei autostrăzi Transfăgărășan, considerată una dintre cele mai spectaculoase din lume. Potrivit sursei Porsche, vor fi produse doar zece exemplare ale acestui model unic.

Cum a pornit inițiativa Porsche

În 2024, atât Transfăgărășanul, cât și modelul 911 Turbo au sărbătorit jumătate de secol de existență. Cu această ocazie, Cluburile Porsche din România și Moldova au organizat o plimbare impresionantă pe celebrul traseu, cu aproximativ 110 vehicule și 200 de participanți.

Inspirată de acest eveniment, echipa Sonderwunsch din Zuffenhausen a dezvoltat modelul special 911 Carrera 4 GTS „Omagiu Transfăgărășanului”. Fiecare exemplar este proiectat individual, în colaborare cu viitorii proprietari și experții Porsche.

Un român și-a cumpărat primul Porsche 911 Carrera 4 GTS „Omagiu Transfăgărășanului”. Doar 10 vor fi fabricate
Noul Porsche 911 Carrera 4 GTS în timp ce merge pe Transfăgărășan. Foto: Porsche
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Alexander Fabig, directorul departamentului de personalizare și design clasic la Porsche, a declarat: „Când am sărbătorit anul trecut cea de-a 50-a aniversare a modelului 911 Turbo pe Transfăgărășan, inspirația pentru acest pachet de personalizare a fost imediat palpabilă. De aceea, am decis să creăm nu doar unul, ci zece vehicule unice care să aducă un omagiu acestui drum legendar și semnificației sale pentru România”.

Pragurile noului Porsche 911 Carrera sunt personalizate cu numele drumului faimos din România și scrie pe ele Transfăgărășan cu litere mari
Toate cele zece vehicule din ediția „Omagiu Transfăgărășanului” împărtășesc anumite elemente comune, dar fiecare a fost configurat individual de viitorul proprietar. Foto: Porsche

Caracteristici unice ale ediției speciale

Primul vehicul din seria limitată prezintă o serie de elemente distinctive:

  • Culoare personalizată Graphite Gray
  • Jante cu spițe contrastante Guards Red
  • Autocolant „Tribute to Transfăgărășan” pe uși
  • Emblemă specială pe montanții B
  • Lamele vopsite în culorile drapelului românesc pe grila motorului

Interiorul mașinii este, de asemenea, personalizat cu inscripții speciale și detalii unice care subliniază legătura cu Transfăgărășanul.

Zece exemplare, fiecare unic

Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”
Recomandări
Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Toate cele zece vehicule din ediția „Omagiu Transfăgărășanului” împărtășesc anumite elemente comune, dar fiecare a fost configurat individual de viitorul proprietar. Acest lucru a fost posibil prin intermediul programului Porsche Special Requests, care permite utilizarea de finisaje exclusive și materiale diferite pentru interior.

Interiorul noului Porsche 911 Carrera 4 GTS este negru și fiecare exemplar este diferit, scaunele sunt din piele și are sistem inteligent de navigație.
Interiorul mașinii este, de asemenea, personalizat cu inscripții speciale și detalii unice care subliniază legătura cu Transfăgărășanul. Foto: Porsche

Adrian Pascu de la Porsche Inter Auto România a comentat: „Transfăgărășanul este cunoscut printre pasionații de mașini din întreaga lume pentru peisajele sale uluitoare și serpentinele spectaculoase. Aștept cu nerăbdare să văd aceste vehicule excepționale chiar pe drumul căruia îi sunt dedicate”.

Performanțe de top cu tehnologie hibridă

911 Carrera 4 GTS „Omagiu Transfăgărășanului” beneficiază de noul sistem de propulsie T-Hybrid, dezvoltat cu expertiza Porsche în motorsport. Conform sursei Porsche, principalele caracteristici ale acestui model sunt:

  • Motor boxer de 3,6 litri, nou conceput
  • Accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,0 secunde
  • Viteză maximă de 312 km/h
  • Putere de sistem de 398 kW (541 CP)
  • Cuplu maxim de 610 Nm
Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska
Recomandări
Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska

Noua propulsie hibridă combină performanțele ridicate cu eficiența, reducând emisiile de CO₂ fără a compromite experiența la volan.

Programul Porsche Cerere Specială

Această ediție limitată face parte din programul Porsche Cerere Specială, o reinterpretare a legendarul program de comandă specială din anii ’70. Acesta oferă clienților posibilitatea de a-și personaliza vehiculele la un nivel extrem de ridicat, direct din fabrică.

Opțiunile includ:

  • Paint to Sample Plus: o selecție practic nelimitată de culori exterioare
  • Factory Re-Commissioning: reproiectare completă a interiorului și exteriorului
  • Restaurări pentru vehicule mai vechi

Programul Porsche Cerere Specială reprezintă cel mai înalt nivel de exclusivitate și personalizare oferit de marca germană, permițând clienților să-și realizeze propriile visuri automobilistice.

Cum au apărut Porsche 911 și Porsche 911 Carrera

Porsche 911 a apărut ca succesor al modelului Porsche 356, fiind creat pentru a păstra tradiția și designul caracteristic Porsche, dar într-un format mai puternic și mai performant. Istoria sa începe în 1963 când Ferdinand Alexander „Butzi” Porsche, fiul lui Ferry Porsche, a desenat designul distinctiv al modelului, inspirat de forma picăturii de apă, care urma să fie montat pe un coupé sport cu 2+2 locuri.

Modelul a fost prezentat pentru prima dată la Salonul Auto de la Frankfurt în septembrie 1963 sub numele de Porsche 901. Totuși, din cauza unor dispute legale legate de drepturile asupra denumirii cu cifra 0 în mijloc, numele a fost schimbat în Porsche 911, care avea să devină o legendă.

Porsche 911 Carrera a apărut ca o versiune specială și mai performantă a modelului Porsche 911, menită să celebreze succesul și să ofere o experiență de condus superioară. Numele „Carrera” provine de la celebra cursă „Carrera Panamericana,” iar în gama Porsche 911, Carrera a fost folosit pentru prima dată în anii ’70.

