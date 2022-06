Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu domnul Alar Karis, presedintele Republicii Estonia, joi, 17 martie 2022, la Palatul Cotroceni. Cei doi presedinti au avut o intrevedere axata in principal pe cooperarea militara in cadrul NATO, in noile conditii create de invazia trupelor ruse in Ucraina. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO