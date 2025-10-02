Regulament dur la Universitatea Transilvania din Brașov

Măsura, adoptată de Universitatea Transilvania din Brașov, a stârnit controverse, mai ales din cauza unui articol din regulament care le dă profesorilor dreptul de a stabili plagiatul „pe baza propriului discernământ”. Studenții spun că această formulare lasă loc de abuzuri.

Potrivit articolului 22, este interzisă folosirea oricărui tip de instrument digital sau electronic care facilitează frauda. Aici intră copiatul, plagiatul clasic, dar și textele generate de inteligență artificială. Interdicția se aplică tuturor tipurilor de lucrări: proiecte, referate, examene, teze de licență sau de master. Este considerată fraudă și predarea aceleiași lucrări la mai multe evaluări.

Profesorii care suspectează o abatere întocmesc un proces-verbal, iar cazul este analizat de Consiliul facultății. Decizia finală aparține decanului. Pedepsele pot fi un simplu avertisment sau chiar exmatricularea. În acest ultim caz, studentul poate reveni la facultate abia după un an.

„Discernământul profesorului”, cea mai mare nemulțumire

Cea mai criticată prevedere este cea care le dă cadrelor didactice puterea de a constata frauda și „pe baza propriului discernământ”. Studenții spun că acest lucru poate fi periculos.

„E o altă măsură care oferă profesorilor puterea de a decide soarta studenților. Nu era suficient cât de subiective erau examenele orale, acum devin subiective și lucrările scrise, proiectele, referatele sau orice conține text. (…) Cu tot respectul pentru profesori, oare chiar toți pot deosebi un text scris de un om de unul generat de inteligență artificială? Experiența mea personală spune clar că nu. Se deschide o poartă pentru abuz: un student aflat în conflict cu un profesor poate fi acuzat de plagiat pe nedrept și chiar exmatriculat. Cum pot eu demonstra că referatul e 100% al meu? Nu pot”, a spus pentru platforma Educație Privată un student bursier, șef de promoție.

Universitatea: „Interzicem frauda, nu tehnologia”

Reprezentanții Universității Transilvania au transmis că măsura nu interzice folosirea AI în procesul educațional, ci doar folosirea sa în lucrări notate, care certifică rezultatele academice.

„ Îi încurajăm pe studenți să utilizeze instrumentele de inteligență artificială, iar cadrele didactice sunt, la rândul lor, în poziția de a le folosi. (…) Fraudarea examenelor nu este acceptată. Iar fraudarea include și utilizarea instrumentelor de inteligență artificială pentru elaborarea unor lucrări care urmează să fie notate și evaluate”, a declarat prof. dr. Carmen Buzea, prorector cu activitatea de cercetare și informatizare.

Universitatea dispune de programe capabile să depisteze textele scrise cu AI, însă oficialii spun că acestea sunt încă în fază de dezvoltare și nu pot fi considerate probe definitive.

„Noi, cadrele didactice, avem experiență în folosirea inteligenței artificiale și știm cum arată un text elaborat cu astfel de instrumente”, a explicat prorectorul.

Universitatea Transilvania a introdus și cursuri obligatorii de etică și scriere academică, la toate nivelurile de studiu, de la licență, master și doctorat. Acestea conțin module dedicate utilizării inteligenței artificiale.

