A furat, apoi s-a urcat în excavator și a plecat liniștit

Totul s-a întâmplat duminică dimineață, în orașul North Charleston, din statul american Carolina de Sud. Era în jur de 3:30 dimineața când polițiștii, aflați la altă intervenție, au văzut un excavator cu șenile și cupă în față traversând drumul principal.

La scurt timp după, au primit un apel de la un local jefuit și distrus. Din direcția respectivă, același excavator se îndepărta calm, cu o viteză de, atenție, 4,8 km/h, adică exact viteza unui adult care merge pe jos.

Polițiștii l-au urmărit cu girofaruri… dar și cu multe pauze

Mai multe mașini de poliție au intrat imediat în acțiune, dar urmărirea a fost una atipică. Excavatorul mergea atât de încet, încât polițiștii erau nevoiți să frâneze des, pentru a nu-l depăși.

North Charleston police shared new video of a very low-speed police chase with an excavator, which they say was used to damage a business on US 78 over the weekend.



Watch the full video: https://t.co/nwQ1Gw5lr3 pic.twitter.com/vjZUBXoZSh — WCBD News 2 | Count on 2 (@WCBD) June 11, 2025

„Mașinile trebuiau să oprească de mai multe ori pe minut, ca să nu treacă de utilajul de construcții”, se arată în raportul poliției.

Cu sirenele pornite și cu mesajele transmise prin megafoane, agenții îi spuneau șoferului să oprească, dar acesta mergea în continuare. Traficul a fost blocat pe porțiuni întregi de drum.

S-a blocat la târg și a fost prins de un câine

După o oră și 12 minute, bărbatul a ajuns pe terenul târgului din comitatul Charleston, unde excavatorul a rămas împotmolit. A coborât și a încercat să fugă pe jos, dar un dronă a început să-l urmărească din aer. În scurt timp, un câine polițist și dresorul lui l-au ajuns din urmă și l-au capturat.

Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a fost arestat și acuzat de refuz de a opri la semnalul poliției și două capete de acuzare pentru distrugere intenționată a proprietății. El se află în arest la închisoarea din Charleston County și are stabilită o cauțiune de 22.000 de dolari.