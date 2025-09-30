„Un total de două miliarde de euro vor fi cheltuiți acum pentru drone”, a declarat von der Leyen, alături de noul secretar general NATO, Mark Rutte.

Potrivit acesteia, finanțarea va permite Ucrainei să își extindă capacitățile și, în același timp, va aduce beneficii Uniunii Europene prin dezvoltarea acestei tehnologii.

Von der Leyen nu a detaliat de unde provin banii, dar anterior propusese crearea unei „Alianțe a dronelor pentru Ucraina”, finanțată prin mobilizarea anticipată a unor împrumuturi în valoare de 6 miliarde de euro, asumate de statele G7.

„Avem nevoie de o soluție mai structurală pentru sprijinul militar acordat Ucrainei”, a spus ea, menționând și propunerea Comisiei de a folosi activele rusești înghețate pentru a acorda Kievului împrumuturi destinate reconstrucției. Belgia se opune însă acestei idei.

Ursula von der Leyen a clarificat că nu ar fi vorba de „confiscarea activelor”, ci de utilizarea lor ca garanție: Ucraina ar primi bani sub formă de împrumuturi, plătite în tranșe, urmând ca acestea să fie rambursate „dacă Rusia va plăti despăgubiri”.

„Vom consolida industria noastră de apărare asigurându-ne că o parte din împrumut este folosită pentru achiziții în Europa și cu Europa”, a adăugat ea, referindu-se la războiul Rusia-Ucraina.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marți, printr-un mesaj postat pe X, ca europenii și canadienii să contribuie lunar cu un miliard de euro pentru achiziția de armament american pentru armata ucraineană. Aceste livrări se fac în prezent prin mecanismul PURL, coordonat de NATO și Washington.

Alături de von der Leyen, Mark Rutte a salutat ideea Comisiei privind ridicarea unui „zid de drone” la granița de est a UE și NATO. Propunerea va fi discutată mâine, la Copenhaga, de liderii statelor membre ale Uniunii Europene, ca o prioritate.

