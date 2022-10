Elevii abia au început școala pe 5 septembrie, dar deja vor intra în prima vacanță. Potrivit structurii anului școlar 2022-2023 ei se vor bucura de vacanța de toamnă 2022 în perioada 22 octombrie – 30 octombrie. Aceasta este o noutate, având în vedere că în anii trecuți, intrau într-o vacanță de toamnă de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare și aceasta avea loc în perioada octombrie-noiembrie.

Când începe vacanța de toamna 2022

Structura anului școlar 2022-2023 este una modificată față de anii anteriori, existând o organizare diferită, cu module în loc de semestre și noi vacanțe pentru toți elevii, cum ar fi vacanța de toamnă sau vacanța mobilă. În plus, pe lângă modificarea structurii, anul școlar 2022-2023 vine cu noi reguli pentru elevi și profesori, cum ar fi faptul că se vor elimina tezele, mediile se vor încheia anual și elevii vor beneficia de un plan de învățare individualizat . Noul an școlar este organizat pe 5 module de învățare și are 5 vacanțe.

Elevii și copiii de grădiniță intră în vacanța de toamnă timp de o săptâmână din 22 octombrie, iar al doilea modul începe în data de 31 octombrie și ține până pe 22 decembrie.

Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie

Elevii vor intra în vacanța de iarnă vineri, pe 23 decembrie, cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, și vor reveni la cursuri luni, pe 9 ianuarie 2023, potrivit structurii anului școlar 2022-2023. Spre deosebire de alți ani, vacanța de iarnă în anul scolar 2022-2023 se incheie pentru toți elevii din invățământul preuniversitar în același timp. În data de 9 ianuarie 2023 vor fi reluate cursurile atât pentru elevii din gimnaziu și liceu, cât și pentru cei de la grăniță și elevii din clasele primare.

Structura anului școlar 2022-2023 – module și vacanțe

Modulul 1

cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

vacanta de toamnă: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2

cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

vacanța de iarnă: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3

cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;

vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6—26 februarie 2023;

Modulul 4

cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

Modulul 5

cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.





Vezi și calendarul anului școlar 2022 – 2023 pe județe.



Principalele schimbări în noul an școlar 2022-2023

Cea mai importantă schimbare din structura anului școlar 2022 – 2023 este faptul că se renunță la semestre și se introduce oficial noțiunea de module. Structura anului școlar 2022- 2023 a fost stabilită prin Ordinul 3.505 din 31 martie 2022, emis de Ministerul Educației și publicat în Monitorul oficial pe 4 aprilie 2022.

Potrivit calendarului anului școlar 2022-2023, ultima zi de cursuri va fi 16 iunie. Pentru elevii din clasa a VIII-a, anul școlar 2022-2023 se termină mai devreme, adică pe data de 9 iunie 2023. Pentru elevii de liceu din anii terminali, anul școlar se termină mai devreme, având în vedere că aceștia vor susține examenele de Bacalaureat. Pentru ei, anul școlar 2022-2023 se va încheia pe data de 2 iunie 2023.

O modificare importantă este că anul acesta școlar va avea și o vacanță „mobilă”, așa cum a fost denumită de Ministerul Educației. Însă aceasta este fixată de inspectoratele școlare. Acest lucru face ca fiecare județ să aibă o structură ușor diferită a anului școlar, mai precis modulele 3 și 4 sunt diferite ca durată.

Când este Școala Altfel în anul școlar 2022-2023

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Noi reguli în anul școlar 2022-2023

Începând cu anul școlar 2022-2023, tezele nu mai sunt obligatorii, dar pot fi susținute de profesorii care decid asta. Acestea erau evaluări scrise semestriale, iar notele erau folosite pentru încheierea mediei pe fiecare semestru. Mediile se calculează diferit după eliminarea obligativității tezelor. După eliminarea obligativității tezei, media va fi încheiată anual, iar elevii vor primi cu cel puțin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ, iar media se va încheia anual.

În cazul elevilor de clasa pregătitoare și I, care nu pot fi lăsaţi repetenţi, dar “au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare”, aceștia rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar următor, într-un program de remediere/recuperare şcolară

Elevii nu mai pot fi exmatriculați, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

Elevii vor beneficia de un plan de învățare individualizat. Potrivit ROFUIP 2022, “elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic”.

Prin contractul educațional semnat pe care și-l asumă fiecare părinte anual, acesta trebuie să ia legătura cu educatoarea, învăţătorul sau dirigintele, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. În fiecare școală din România va fi înființată o comisie pentru mentorat didactic și formare în cariera profesională.

