Vladimir Putin și Alina Kabaeva: O poveste de dragoste controversată

Relația dintre președintele rus Vladimir Putin și fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva a stârnit controverse și speculații de-a lungul anilor. Potrivit presei străine, legătura lor ar fi început în 2006, cu șapte ani înainte ca Putin să-și anunțe oficial divorțul de prima soție.

Deși neconfirmată oficial, această relație a avut un impact semnificativ asupra vieții Alinei și a celor din jurul ei. Legătura dintre Putin și Kabaeva ar fi provocat furia antrenoarei de gimnastică a sportivei. Nony susține că Alina a dispărut din atenția publică după apariția zvonurilor despre relația cu președintele rus.

Cum a început relația secretă dintre gimnastă și președintele rus

Conform jurnalistei franceze Celine Nony, autoarea cărții „Alina: Iubirea secretă a lui Putin”, prima întâlnire dintre cei doi a avut loc în anul 2000, la Kremlin, după Jocurile Olimpice de la Sydney.

Alina Kabaeva, medaliată cu bronz la gimnastică ritmică, a fost primită alături de ceilalți sportivi ruși de către președintele Putin. Nony afirmă că relația lor a început efectiv în 2006, spre finalul carierei sportive a Alinei.

Acest lucru ar fi provocat nemulțumirea antrenoarei sale, Irina Viner care nu ar fi fost de acord, deși ea era cea care i-ar fi prezentat-o președintelui rus.

„Chiar și Irina nu a fost de acord cu această relație, chiar dacă ea a prezentat-o lui [Putin]. Nu a fost ideea ei, acest tip de relație între ei. A fost surprinsă că s-au îndrăgostit cu adevărat. Irina a vorbit despre asta unuia dintre prietenii mei”, spune autoarea franceză.

Luxul și viața secretă a Alinei Kabaeva

După apariția zvonurilor despre relația cu Putin, Alina Kabaeva s-a retras din viața publică. Scriitoarea Nony povestește că de la „prințesa țării” și de la o femeie „foarte prietenoasă” sportiva s-a schimbat total și a devenit imposibil ca cineva să mai obțină un interviu cu ea.

„Când povestea a fost publicată despre relația cu Putin, ea s-a schimbat cu adevărat. Era fata de alături, era prințesa țării.

Era peste tot, foarte zâmbitoare și foarte prietenoasă. Și după acea poveste a dispărut din țară. Nimeni nu o mai putea vedea. Nu mai era posibil să obții un interviu cu ea”, spune autoarea, pentru presa străină.

Unde se află „casele secrete” ale iubitei lui Vladimir Putin

Deși neconfirmată oficial, relația dintre Putin și Kabaeva ar fi adus beneficii considerabile familiei fostei gimnaste. Nony susține că mama și sora Alinei au primit apartamente și case în cele mai bogate zone ale Rusiei.

„Bunica, care are acum 90 de ani, a primit două case în Rublevka, care este un loc unde toți oligarhii au case și chiar și Putin are o casă în acest loc, lângă Moscova.

Apoi a primit un alt apartament mare în Sankt Petersburg. Și încă unul, un apartament luxos în Soci. Trei niveluri, o galerie de artă, un loc pentru elicopter și așa mai departe. Oficial, ea este proprietara acestor locuri”, a explicat ea.

Potrivit unor surse rusești citate de The Sun, Vladimir Putin ar avea doi fii secreți cu Alina Kabaeva: Ivan Putin și Vladimir Jr. Aceștia ar trăi în lux și ar fi pregătiți pentru a-i succeda tatălui lor.

Reacția lui Putin la speculații

În 2008, ziarul de la Moscova Moskovsky Korrespondent, care a raportat pentru prima dată relația dintre Putin și Kabaeva, a fost închis. Publicația a emis ulterior o scuză, dar închiderea sa a fost privită cu suspiciune.

Putin însuși a reacționat la speculații, spunând jurnaliștilor să-și țină „nasurile murdare”departe de viața sa privată.

Povestea relației dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva rămâne învăluită în mister și controverse. Deși neconfirmată oficial, aceasta pare să fi avut un impact semnificativ asupra vieții fostei gimnaste și a familiei sale. Luxul în care trăiesc presupușii copii ai cuplului și secretomania din jurul lor alimentează în continuare speculațiile.

În ciuda interesului public, Putin continuă să-și păstreze viața privată departe de ochii presei. Jurnaliștii care încearcă să investigheze acest subiect se confruntă cu riscuri potențiale, așa cum arată experiența lui Celine Nony, care a fost sfătuită să nu mai intre în Rusia după publicarea cărții sale.

