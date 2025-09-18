Investițiile curg nestingherite

Industria auto este în plină expansiune în Ungaria – într-un moment în care Germania se teme de dezindustrializare și a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă în industria auto într-un singur an. Între timp, Ungaria, cu o populație de doar 9,5 milioane de locuitori, definește viitorul industriei auto europene .

150.000 de oameni lucrează în acest sector, care reprezintă deja aproximativ o cincime din producția industrială a țării. În termeni generali, acest sector este chiar mai important decât în ​​Germania, reprezentativă pentru industria auto.

Deși prim-ministrul autocrat Viktor Orban și-a izolat țara în cadrul UE timp de ani de zile și a hărțuit anumite sectoare ale economiei, investițiile continuă să curgă nestingherite.

O administrație eficientă

Spre deosebire de alte țări est-europene, printre caracteristicile atractive se numără nu doar subvențiile și salariile mici, ci și o administrație eficientă care lucrează îndeaproape cu companiile.

Partidul Fidesz, aflat la guvernare, se concentrează pe proiecte emblematice, cum ar fi noile fabrici din Debrețin. Acest lucru este sprjinit de faptul că guvernele anterioare au creat un adevărat ecosistem auto încă din anii 1990 – o rețea de fabrici de automobile, furnizori și universități.

Politica lui Orbán de a face parte din UE, menținând în același timp relații bune cu China, pare să dea roade. Șeful guvernului atrage nu doar companii occidentale în Ungaria, ci și concurenții lor în creștere, care doresc să intre pe piața UE.

Liderul pieței chineze de mașini electrice, BYD, construiește o fabrică

Liderul pieței chineze de mașini electrice, BYD, construiește în prezent o fabrică în sudul țării, care va furniza anual până la 200.000 de mașini pe întreg continentul. Compania asiatică, care produce deja autobuze și baterii în Ungaria, înființează, de asemenea, un centru de cercetare în capitala Budapesta. Compania sud-coreeană Samsung produce baterii în zonă de șapte ani.

Impulsul pentru miracolul auto al Ungariei a venit din Japonia. La doar două luni după căderea Zidului Berlinului, Suzuki a decis să-și construiască fabrică în Ungaria. Deschiderea uzinei în 1991 a marcat renașterea industriei auto maghiare și a făcut din Suzuki liderul de piață din țară timp de 21 de ani.

2 miliarde de euro, doar din Japonia

De-a lungul anilor, japonezii au investit 2 miliarde de euro în Ungaria. În prezent, uzina, care are 3.200 de angajați, este în curs de modernizare, costând încă 24,4 milioane de euro.

O cincime din finanțare provine de la guvern sub formă de subvenții. „Guvernele maghiare succesive au tratat întotdeauna Suzuki ca pe un partener și ne-au sprijinit de-a lungul anilor”, spune purtătoarea de cuvânt a companiei, Zsuzsanna Bonnar-Csonka.

În 2012, la doi ani după ce Orbán a preluat mandatul, Suzuki a semnat un „acord de cooperare strategică” cu guvernul maghiar privind noi investiții. De asemenea, Suzuki gestionează în prezent servicii de logistică și comunicații pentru întreaga Europă din Ungaria.

„Apartenența Ungariei la UE este crucială pentru producătorii de automobile, alături de amplasarea geografică favorabilă și costurile reduse”, spune expertul Stanicki.

Ungaria este al 13-lea cel mai mare partener comercial al Germaniei, inclusiv pentru că multe piese auto traversează granița, adesea de mai multe ori.

Mercedes investește 1 miliard de dolari

Mercedes lucrează la viitoarea fabrică din Kecskemet, la sud de Budapesta. Compania cu sediul în Stuttgart investește în prezent 1 miliard de euro într-o a doua hală care va dubla capacitatea de producție la 300.000 de mașini pe an. Fabrica va fi la fel de importantă ca uzina din Rastatt, Baden-Württemberg – cu costuri mai mici, dar cu o forță de muncă la fel de bine pregătită.

Joerg Burzer, șeful producției Mercedes, subliniază că decizia de a extinde uzina din Ungaria, cu un cost de 1 miliard de euro pentru cele mai noi modele ale grupului, nu este influențată de politica actuală.

Cu toate acestea, el nu specifică rolul pe care îl joacă subvențiile. Un sistem de învățământ bun și proximitatea față de Germania sunt oricum mai importante, spune el. La urma urmei, o fabrică de automobile este construită să reziste decenii întregi – în ciuda schimbărilor de guvern.

„Tendințele politice din țări vin și pleacă”, spune Milan Nedeljković, membru al consiliului de administrație al BMW pentru producție, așezat în sala de conferințe a noii fabrici din Debrețin.

El apreciază Ungaria ca pe un „partener de încredere al UE ”. „Pentru noi, nu este nimic restrictiv sau nedemocratic în asta”, subliniază managerul.