Investițiile curg nestingherite

Industria auto este în plină expansiune în Ungaria – într-un moment în care Germania se teme de dezindustrializare și a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă în industria auto într-un singur an. Între timp, Ungaria, cu o populație de doar 9,5 milioane de locuitori, definește viitorul industriei auto europene .

150.000 de oameni lucrează în acest sector, care reprezintă deja aproximativ o cincime din producția industrială a țării. În termeni generali, acest sector este chiar mai important decât în ​​Germania, reprezentativă pentru industria auto.

Deși prim-ministrul autocrat Viktor Orban și-a izolat țara în cadrul UE timp de ani de zile și a hărțuit anumite sectoare ale economiei, investițiile continuă să curgă nestingherite.

O administrație eficientă

Spre deosebire de alte țări est-europene, printre caracteristicile atractive se numără nu doar subvențiile și salariile mici, ci și o administrație eficientă care lucrează îndeaproape cu companiile.

Partidul Fidesz, aflat la guvernare, se concentrează pe proiecte emblematice, cum ar fi noile fabrici din Debrețin. Acest lucru este sprjinit de faptul că guvernele anterioare au creat un adevărat ecosistem auto încă din anii 1990 – o rețea de fabrici de automobile, furnizori și universități.

Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Politica lui Orbán de a face parte din UE, menținând în același timp relații bune cu China, pare să dea roade. Șeful guvernului atrage nu doar companii occidentale în Ungaria, ci și concurenții lor în creștere, care doresc să intre pe piața UE. 

Liderul pieței chineze de mașini electrice, BYD, construiește o fabrică

Liderul pieței chineze de mașini electrice, BYD, construiește în prezent o fabrică în sudul țării, care va furniza anual până la 200.000 de mașini pe întreg continentul. Compania asiatică, care produce deja autobuze și baterii în Ungaria, înființează, de asemenea, un centru de cercetare în capitala Budapesta. Compania sud-coreeană Samsung produce baterii în zonă de șapte ani.

Impulsul pentru miracolul auto al Ungariei a venit din Japonia. La doar două luni după căderea Zidului Berlinului, Suzuki a decis să-și construiască fabrică în Ungaria. Deschiderea uzinei în 1991 a marcat renașterea industriei auto maghiare și a făcut din Suzuki liderul de piață din țară timp de 21 de ani.

2 miliarde de euro, doar din Japonia

De-a lungul anilor, japonezii au investit 2 miliarde de euro în Ungaria. În prezent, uzina, care are 3.200 de angajați, este în curs de modernizare, costând încă 24,4 milioane de euro. 

O cincime din finanțare provine de la guvern sub formă de subvenții. „Guvernele maghiare succesive au tratat întotdeauna Suzuki ca pe un partener și ne-au sprijinit de-a lungul anilor”, spune purtătoarea de cuvânt a companiei, Zsuzsanna Bonnar-Csonka.

În 2012, la doi ani după ce Orbán a preluat mandatul, Suzuki a semnat un „acord de cooperare strategică” cu guvernul maghiar privind noi investiții. De asemenea, Suzuki gestionează în prezent servicii de logistică și comunicații pentru întreaga Europă din Ungaria.

„Apartenența Ungariei la UE este crucială pentru producătorii de automobile, alături de amplasarea geografică favorabilă și costurile reduse”, spune expertul Stanicki. 
Ungaria este al 13-lea cel mai mare partener comercial al Germaniei, inclusiv pentru că multe piese auto traversează granița, adesea de mai multe ori.

Mercedes investește 1 miliard de dolari

Mercedes lucrează la viitoarea fabrică din Kecskemet, la sud de Budapesta. Compania cu sediul în Stuttgart investește în prezent 1 miliard de euro într-o a doua hală care va dubla capacitatea de producție la 300.000 de mașini pe an. Fabrica va fi la fel de importantă ca uzina din Rastatt, Baden-Württemberg – cu costuri mai mici, dar cu o forță de muncă la fel de bine pregătită.

Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Recomandări
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă

Joerg Burzer, șeful producției Mercedes, subliniază că decizia de a extinde uzina din Ungaria, cu un cost de 1 miliard de euro pentru cele mai noi modele ale grupului, nu este influențată de politica actuală.

Cu toate acestea, el nu specifică rolul pe care îl joacă subvențiile. Un sistem de învățământ bun și proximitatea față de Germania sunt oricum mai importante, spune el. La urma urmei, o fabrică de automobile este construită să reziste decenii întregi – în ciuda schimbărilor de guvern.

„Tendințele politice din țări vin și pleacă”, spune Milan Nedeljković, membru al consiliului de administrație al BMW pentru producție, așezat în sala de conferințe a noii fabrici din Debrețin. 

El apreciază Ungaria ca pe un „partener de încredere al UE ”. „Pentru noi, nu este nimic restrictiv sau nedemocratic în asta”, subliniază managerul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O evaluare de doar 3 stele pe Google aduce o amendă de 1.000 de euro! „Atenție la recenziile online! Mi-au cerut bani pentru defăimare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
Viva.ro
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Știri România 10:47
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Știri România 10:04
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Parteneri
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Adevarul.ro
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Stiri Mondene 12:23
Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Stiri Mondene 12:02
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
ObservatorNews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
GSP.ro
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.ro
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Mediafax.ro
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David
KanalD.ro
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult