„O mare oportunitate pentru pace”

Preşedintele Donald Trump a anunţat o viitoare întâlnire cu Vladimir Putin, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar fără să numească o dată anume pentru summitul lor.

Acordul dintre președinții Rusiei și SUA, privind organizarea unei noi întâlniri, oferă o oportunitate excelentă pentru consolidarea păcii, a precizat premierul ungar Viktor Orban.

„Întâlnirea planificată dintre președinții Statelor Unite și Rusiei este o veste excelentă pentru popoarele iubitoare de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a scris Viktor Orban, pe X.

De asemenea, el a subliniat, pe Facebook, că acest lucru reprezintă „încă o mare oportunitate pentru pace”, făcând referire și la acordul de pace din Gaza.

Putin şi Trump s-au întâlnit și pe 15 august în Alaska, fiind prima lor reuniune faţă în faţă de când președintele american s-a întors la Casa Albă, în ianuarie 2025. Summitul din Alaska s-a încheiat cu promisiunea unei viitoare întâlniri directe între Putin şi Zelenski. Cu toate acestea, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, ceea ce a dus la o aparentă schimbare de atitudine din partea lui Trump.

