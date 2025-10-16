Putin l-a felicitat pe Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu

Președintele american a precizat, pe platforma sa de socializare Truth Social, că discuția avută cu liderul Rusiei a fost „una foarte productivă”. El a susținut că Putin l-a felicitat pentru pacea obținută în Orientul Mijlociu.

„Tocmai mi-am încheiat conversația telefonică cu președintele Vladimir Putin al Rusiei, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, lucru care, a spus el, a fost visat de secole. Cred cu adevărat că succesul în Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia/Ucraina”, a precizat Trump.

Întâlnirea decisivă dintre Putin și Trump va avea loc la Budapesta

În urma discuției telefonice, Trump și Putin au convenit să aibă loc o întâlnire, săptămâna viitoare, între consilierii celor două țări.

„La finalul apelului, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt săptămâna viitoare. Primele întâlniri ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită”, a mai adăugat liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a precizat că apoi se va întâlni cu Putin în Budapesta pentru a pune capăt războiului, fără să numească o dată exactă.

„Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație convenită, Budapesta – Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război ”lipsit de glorie” dintre Rusia și Ucraina”, a mai spus Trump.

De asemenea, el a mai precizat că „a petrecut mult timp” discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite „după încheierea războiului cu Ucraina”.

Putin şi Trump s-au întâlnit pe 15 august în Alaska, fiind prima lor reuniune faţă în faţă de când președintele american s-a întors la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Trump urmează să se întâlnească cu Zelenski

Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe Volodimir Zelenski, omologul său ucrainean.

„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și despre multe altele. Cred că s-au făcut progrese semnificative în conversația telefonică de astăzi”, a conchis el.

