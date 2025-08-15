Live text
Acum o ora
Donald Trump admite posibilitatea reducerii prezenței militare americane în Europa
Acum o ora
Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska
Acum 2 ore
Casa Albă anunţă că reuniunea este programată la ora locală 11:00 (22:00, ora României)
Acum 2 ore
Președintele american dă asigurări înainte de plecarea în Alaska: „Zelenski și liderii europeni vor participa la următoarea întâlnire”
09:28 - Acum o ora
15-08-2025

Donald Trump admite posibilitatea reducerii prezenței militare americane în Europa

Donald Trump nu a exclus posibilitatea reducerii contingentului american din Europa dacă acest lucru este necesar pentru instaurarea păcii în Ucraina, relatează Meduza.

Întrebat, într-o conferință de presă la Casa Albă, dacă ar fi de acord cu reducerea trupelor din „țări precum Polonia” în schimbul păcii în Ucraina, Trump a răspuns: „Nu mi s-a pus încă această întrebare”. „Mă voi gândi la asta mai târziu”, a adăugat el, insistând că regimul de la Moscova nu a făcut această solicitare.

Mai multe detalii aici: Donald Trump admite posibilitatea reducerii prezenței militare americane în Europa în schimbul încheierii războiului din Ucraina

09:25 - Acum o ora
15-08-2025

Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska

Vladimir Putin (72 de ani) este primul lider de la Kremlin care vizitează Alaska, un teritoriu pe care Imperiul Rus l-a vândut Statelor Unite în 1867. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în Statele Unite în calitate de „preşedinte”, funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei pauze de patru ani, între 2008 şi 2012, când acolitul său, Dmitri Medvedev, a ocupat, oficial, cel mai important rol de la Kremlin.

Mai multe detalii aici: Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când un președinte rus a venit în Statele Unite

09:07 - Acum 2 ore
15-08-2025

Casa Albă anunţă că reuniunea este programată la ora locală 11:00 (22:00, ora României)

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), a anunţat Casa Albă într-un comunicat de presă.

Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) şi va părăsi Anchorage la ora 5:45 p.m., ora din Alaska (sâmbătă 4:45, ora României) în aceeaşi zi, urmând să se întoarcă la Casa Albă sâmbătă dimineaţa devreme.

Joi, Moscova anunţase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune.

09:00 - Acum 2 ore
15-08-2025

Președintele american dă asigurări înainte de plecarea în Alaska: „Zelenski și liderii europeni vor participa la următoarea întâlnire”

Donald Trump a declarat că se așteaptă ca întâlnirea de vineri cu Vladimir Putin să decurgă bine, însă consideră că mult mai importantă va fi a doua rundă de discuții, planificată după summitul din Alaska.

La acea întâlnire, pe lângă Trump și Putin, ar urma să participe și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și, posibil, unii lideri europeni.

Mai multe detalii aici: Donald Trump dă asigurări înainte de plecarea în Alaska: „Zelenski și liderii europeni vor participa la următoarea întâlnire, este mai importantă”

Programul și agenda summitului

Consilierul diplomatic al lui Putin, Iuri Uşakov, a oferit detalii despre programul summitului din perspectiva Kremlinului. Acesta va debuta cu o discuţie privată între cei doi lideri de stat, însoţiţi doar de traducători. Uşakov a declarat: „Se preconizează că totul va începe mâine, 15 august, în jurul orei locale 11.30 cu o discuţie între Vladimir Vladimirovici Putin şi Donald Trump”.

După discuţia privată, liderii vor participa la un „mic dejun de lucru” cu delegaţiile extinse. La finalul întâlnirii, Putin şi Trump vor susţine o conferinţă de presă comună.

Durata exactă a summitului nu a fost stabilită, Uşakov menţionând că aceasta va depinde de evoluţia discuţiilor. „Există, desigur, parametri de timp, dar v-am spus când vor începe discuţiile, când se vor încheia va depinde în primul rând de preşedinţi”, a spus consilierul lui Putin.

Componenţa delegaţiilor

Vladimir Putin va fi însoțit în Alaska de ministrul apărării Andrei Belousov și ministrul finanțelor Anton Siluanov, semn că vrea să discute unele aspecte de securitate și caută ridicarea sancțiunilor care îi afectează mașina de război și implicit regimul. În afară de cei doi miniștri, Putin îi va mai avea alături pe șeful diplomației ruse Serghei Lavrov și omul responsabil de negocierile cu administrația Trump, Kirill Dmitriev.

Componenţa delegaţiei americane nu a fost încă anunţată oficial.

Negocierile extinse se vor desfăşura în format 5+5, cu experţi suplimentari disponibili în apropiere. Uşakov a subliniat caracterul oficial al întâlnirii şi a susținut că reprezentanții Moscovei vor avea o atitudine serioasă.

Teme de discuţie

Principalul subiect al summitului va fi războiul din Ucraina. Vor fi abordate şi alte aspecte legate de securitatea globală şi regională. Uşakov a declarat: „Desigur, vor fi abordate şi obiective mai largi pentru asigurarea păcii şi securităţii, precum şi cele mai actuale şi acute probleme internaţionale şi regionale”.

Cooperarea economică bilaterală va fi, de asemenea, pe agendă. Consilierul prezidenţial rus a subliniat potenţialul „enorm” şi neexploatat al acestei colaborări.

Casa Albă prezintă întâlnirea ca un „exercițiu de ascultare”, sugerând că Trump intenționează să audă direct termenii de pace ai lui Putin. Această abordare a fost interpretată și ca o încercare a Casei Albe de a tempera așteptările legate de rezultatele summitului.

Locul de întâlnire

Uşakov a evidenţiat importanţa istorică a locaţiei alese pentru summit. În apropierea bazei militare se află un cimitir memorial unde sunt înmormântaţi nouă piloţi sovietici şi alţi patru militari şi civili. Aceştia au decedat între 1942-1945, în timpul transferului de aeronave din SUA în URSS, în cadrul programului lend-lease. Aceasta va fi prima întâlnire SUA-Rusia pe sol american din 1988.

Alaska, locul ales pentru summit, a fost cândva teritoriu rusesc înainte de a fi vândut în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari, potrivit Daily Mail. Proximitatea bazei militare Elmendorf-Richardson din Anchorage față de Rusia a făcut-o un punct critic pentru monitorizarea și interceptarea aeronavelor și rachetelor sovietice în timpul Războiului Rece.

Neutralitatea logistică a locației o face o alegere practică pentru evitarea complicațiilor legate de Curtea Penală Internațională, având în vedere mandatul de arestare emis împotriva lui Putin.

Posibilele cerințe și așteptările

Donald Trump a sugerat recent posibilitatea unui acord de pace în Ucraina care ar implica „schimburi de teritorii”, potrivit Daily Mail. Deși detaliile rămân vagi, această propunere a stârnit controverse și îngrijorări în rândul liderilor europeni.

Trump a declarat: „Căutăm de fapt să recuperăm unele teritorii și să facem niște schimburi. Este complicat, de fapt nimic nu e ușor. Vom recupera unele, altele vor fi schimbate.”

Surse din Casa Albă citate de Daily Mail susțin că administrația americană încearcă să convingă liderii europeni să ia în considerare un acord prin care Rusia ar prelua regiunea Donbas și Crimeea, cedând în schimb regiunile parțial ocupate Herson și Zaporojie.

În același timp, se crede că Rusia are cerințe ample, inclusiv retragerea Ucrainei din regiuni precum Donbas și Crimeea, neutralitate și respingerea NATO – condiții pe care Ucraina și aliații săi le-au respins constant.

Analiștii avertizează că fără presiune coordonată din partea Occidentului și implicarea centrală a Ucrainei, rezultatul rămâne incert. Există temeri că negocierile ar putea duce la o victorie pentru Putin fără garanții de pace durabilă.

Temerile Europei și Ucrainei

În ultimele zile, liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea că s-ar putea ajunge la un acord între Trump și Putin care nu favorizează Ucraina. Ei au insistat în mod repetat că orice înțelegere trebuie să includă participarea Ucrainei.

Într-o declarație comună, mai multe puteri europene, inclusiv Franța, Germania, Italia, Polonia și Finlanda, alături de șefa UE Ursula von der Leyen, au îndemnat SUA să se asigure că Ucraina va fi la masa negocierilor: „Calea spre pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina.” Într-o conferință de presă ținută la Casa Albă în ajunul summitului, Trump a dat asigurări că această întâlnire va fi doar prima, și că cea care va urma va fi mai importantă, iar acolo va fi prezentă și Ucraina, dar și liderii europeni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că va respinge orice propunere de cedare a regiunii Donbas către Rusia, avertizând că acest lucru ar servi drept bază pentru viitoare atacuri: „Dacă ne retragem astăzi din Donbas – fortificațiile noastre, terenul nostru, înălțimile pe care le controlăm – vom deschide clar un cap de pod pentru ca rușii să pregătească o ofensivă.”

Urmărește cel mai nou VIDEO
Răscoala primarilor PSD-PNL-USR-UDMR contra lui Ilie Bolojan. Un liberal i-a declarat război, altul a cerut venirea la București. Replica premierului
Google News Urmărește-ne pe Google News
Soția unui fotbalist de la FCU Craiova, bătută într-un supermarket de doi bărbați: „Am fost lovită și după ce am leșinat”
Știri România 10:03
Soția unui fotbalist de la FCU Craiova, bătută într-un supermarket de doi bărbați: „Am fost lovită și după ce am leșinat”
Care sunt românii care vor plăti contribuții la Sănătate mai mari cu 50% de la 1 ianuarie 2026
Știri România 09:24
Care sunt românii care vor plăti contribuții la Sănătate mai mari cu 50% de la 1 ianuarie 2026
Ce relație are Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. „Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta”
Stiri Mondene 10:32
Ce relație are Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. „Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta”
Pasiunile pe care le are Ana Ularu pe lângă actorie: „Sunt curioasă și etern interesată”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:14
Pasiunile pe care le are Ana Ularu pe lângă actorie: „Sunt curioasă și etern interesată”
De ce nu a venit președintele Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța
Exclusiv
Politică 10:24
De ce nu a venit președintele Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
Politică 10:09
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
