Într-un discurs ținut în fața acoliților săi adunați la Forumul de la Valdai, organizat la Soci, Vladimir Putin a declarat că a primit informații despre „o renaștere a tradiției cocoșnicului și a costumelor rusești”.

„Știți, nu este o glumă. Sunt foarte bucuros. De ce? Pentru că înseamnă că, în pofida tuturor încercărilor lor de a corupe societatea rusă din interior, adversarii noștri nu obțin niciun rezultat, ci mai degrabă opusul a ceea ce sperau”, a susținut Putin, poziționându-se din nou într-un protector al așa-ziselor valori tradiționale.

„Faptul că au această apărare internă împotriva oricăror încercări de a influența conștiința publică din interior (…) este un lucru foarte bun. Acest lucru vorbește despre maturitatea și puterea societății ruse”, a insistat Putin într-un nou efort de mobilizare a societății ruse în jurul ambițiilor sale imperialiste.

Pe de altă parte, Putin a susținut că „mii de europeni” se mută în Rusia. „Nu pot spune că există un val, dar sunt mii de oameni, care se mută în Rusia mai mult din motive de valori decât din motive politice”, a spus Putin, cunoscut pentru faptul că exagerează lucrurile pentru a se pune într-o ipostază bună.

De fapt, așa-zisa „lume rusă” promovată de Putin este plină de cruzime, după cum arată războiul din Ucraina. Și, în timp ce Putin se prezintă ca apărător al valorilor creștine, soldații săi distrug biserici ortodoxe în Ucraina.

În ceea ce privește mutatul europenilor în Rusia, statisticile întocmite de Ministerul rus de Interne îl contrazic pe liderul de la Kremlin, notează The Moscow Times.

Conform statisticilor oficiale, interesul pentru mutarea străinilor în Rusia a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 11 ani. Astfel, în primele șase luni ale anului curent, doar 11.600 de persoane s-au stabilit în Rusia în cadrul programului de „relocare voluntară pentru compatrioți”. Este vorba de un record negativ pentru o perioadă de șase luni începând cu 2014. În 2024, doar 31.700 de persoane s-au relocat în Rusia, cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani.

