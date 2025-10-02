Ocupat de separatiștii proruși imediat după declanșarea războiului din Donbas în primăvara anului 2014, orașul Mariinka a fost eliberat de ucraineni în luna august a aceluiași an. Apoi, timp de opt ani, această reședință de raion a devenit un oraș de front. Ulterior, după lansarea invaziei ruse la scară largă pe 24 februarie 2022, Mariinka a intrat în prima linie de distrugere. În cele din urmă, trupele ucrainene s-au retras din oraș în decembrie 2023.

Liberated Maryinka in Donetsk region.



Before the russian “liberation,” the town had a population of 10,530 people.



The population today is 1 person, a woman who returned because the russkyi mir left her with nowhere else to live pic.twitter.com/ebyCOKf3N3 — Saint Javelin (@saintjavelin) October 2, 2025

După aproape doi ani sub ocupație, orașul Mariinka nu poate fi locuit în pofida „beneficiilor” pe care pesemne că le aduce „lumea rusă”. Toate clădirile sunt distruse, inclusiv biserica, asta deși regimul de la Moscova pretinde că apără ortodoxia și valorile creștine.

Această nouă dovadă a barbariei războiului purtat de liderul rus Vladimir Putin împotriva „fraților” ucraineni a fost surprinsă de fotoreporteri care au ajuns la fața locului.

În mijlocul acestui tablou apocaliptic trăiește însă o femeie care nu are unde să se ducă. Galina, singura locuitoare din Mariinka, și-a transformat supraviețuirea într-un act de curaj și rezistență.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Femeia a improvizat dulapuri din cutii de obuze, a bătut scânduri în loc de geamuri și folosește generatoare aduse de voluntari pentru a face față iernii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE