A cerut oprirea livrărilor de gaze

Vladimir Putin a afirmat: „Ucraina primește un volum semnificativ de resurse energetice prin intermediul vecinilor săi din Europa de Est. Opriți livrările de gaz care vin prin revers. Opriți livrările de energie electrică și vor înțelege imediat că există anumite limite ale comportamentului lor în ceea ce privește încălcarea intereselor altora”.

În august, Ungaria a raportat trei atacuri asupra conductei de petrol „Drujba”. Aceste incidente au dus la suspendarea temporară a livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Comisia Europeană a primit solicitări de la autoritățile maghiare și slovace pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor.

Bruxelles a declarat conducta „Drujba” ca fiind un obiectiv de importanță critică pentru securitatea energetică a UE.

Premierul slovac Robert Fico a declarat anterior că Slovacia are „dreptul moral” de a opri livrările de gaz către Ucraina. El a menționat că furnizorii străini livrează gaz Ucrainei utilizând gazoductul slovac din localitatea Voyany.

Fico a spus că Slovacia ar putea lua în considerare metode de întrerupere a livrărilor de gaz străin către Ucraina, argumentând că aceste livrări „exercită o presiune și mai mare asupra prețurilor gazului”.

Contextul summitului din China

Mii de soldați vor defila miercuri în cadrul unei parade militare grandioase în Beijing, pentru a comemora 80 de ani de la înfrângerea Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit AFP. Parada militară se întâmplă imediat după întâlnirile dintre Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un sau Narendra Modi.

Evenimentul va reuni lideri controversați și va prezenta noi echipamente militare, într-o demonstrație de forță a Chinei. Lideri autoritari prezenți la paradă Președintele chinez Xi Jinping va fi însoțit la eveniment de liderii Coreei de Nord, Rusiei și Iranului, grup denumit de unii comentatori occidentali drept „axa autocraților” sau „Summitul Dictatorilor”.

