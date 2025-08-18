Ungaria, dependentă de conducta Drujba

Budapesta importă cea mai mare parte a țițeiului prin conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Belarus și Ucraina către Ungaria și Slovacia.

Pe Facebook, Peter Szijjarto a precizat că a discutat cu viceministrul rus al Energiei, Pavel Sorokin, care i-a transmis că experții lucrează la restaurarea stației de transformare.

Totuși, nu este clar când vor fi reluate livrările.

„Acest ultim atac împotriva securității noastre energetice este scandalos și inacceptabil”, a scris Szijjarto.

El nu a oferit detalii despre locația sau ora atacului.

Al doilea incident într-o săptămână

Ministerul Apărării și forțele armate din Ucraina, precum și compania petrolieră maghiară MOL, care primește țiței prin aceeași conductă, sau rafinăria Slovnaft din Slovacia nu a făcut niciun comentariu legat de acest subiect, potrivit sursei citate.

Spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, Ungaria a menținut relații politice și comerciale strânse cu Rusia și depinde în continuare de energia rusească, după invazia Moscovei în Ucraina din februarie 2022.

Anul trecut, Szijjarto spunea că această conductă va rămâne principala rută a Ungariei pentru importurile de țiței.

Suspendarea livrărilor de luni, 18 august 2025, vine după o oprire temporară săptămâna trecută, când armata ucraineană a anunțat pe 13 august că dronele sale au lovit stația de pompare a petrolului Uniecha, din regiunea Bryansk (Rusia).

