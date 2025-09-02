Summitul „dictatorilor” la Beijing

Evenimentul va reuni lideri controversați și va prezenta noi echipamente militare, într-o demonstrație de forță a Chinei. Lideri autoritari prezenți la paradă Președintele chinez Xi Jinping va fi însoțit la eveniment de liderii Coreei de Nord, Rusiei și Iranului, grup denumit de unii comentatori occidentali drept „axa autocraților” sau „Summitul Dictatorilor”.

Este prima vizită a liderului nord-coreean Kim Jong Un în China din 2019 și prima apariție publică alături de Xi și Vladimir Putin. Atenția va fi îndreptată asupra aranjamentelor de protocol și interacțiunilor dintre cei trei lideri, într-un moment ce va fi probabil atent regizat.

Prezența acestora „subliniază rolul Chinei ca principala putere autoritară a lumii”, a scris Neil Thomas de la Asia Society pe platforma X.

Majoritatea liderilor occidentali vor absenta, însă premierul slovac Robert Fico și președintele sârb Aleksandar Vucic vor participa. Ambii sunt apropiați de Putin și au rupt rândurile cu Uniunea Europeană pentru a participa la parada de Ziua Victoriei din Rusia în mai.

„China caută să semnaleze apropierea sa de partenerii din sudul global și de țările non-occidentale și, în unele cazuri, anti-occidentale”, a declarat istoricul Rana Mitter pentru AFP.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Președintele rus Vladimir Putin, stânga, prim-ministrul indian Narendra Modi, centru, și președintele chinez Xi Jinping discută înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) la Centrul de Convenții și Expoziții Meijiang din Tianjin, China, luni, 1 septembrie 2025. Sursa foto: Profimedia Images.

Schimbări în Partidul Comunist Chinez

De la parada aniversară de acum 70 de ani, Xi și-a consolidat pe deplin puterea în fruntea Partidului Comunist Chinez, a armatei și a țării în ansamblu, a declarat James Char de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore pentru AFP.

Prezența altor oficiali chinezi ar putea oferi indicii despre schimbările din interiorul PCC. În 2015, Xi a împărțit scena cu predecesorul său Hu Jintao, dar Hu a fost rareori văzut în public de când a fost escortat în afara unei reuniuni cheie a partidului în 2022.

În ultimii ani, mulți lideri militari au căzut victime campaniei anticorupție a lui Xi. Absența vicepreședintelui Comisiei Militare Centrale He Weidong, despre care s-a raportat că este sub investigație în aprilie, ar semnala că acesta „a fost prins într-o campanie anticorupție – presupunând că este încă în viață”, a spus Char.

Discursul lui Xi

După inspecția trupelor, se așteaptă ca Xi să țină un discurs. Comentatorii vor fi atenți la referințele la Statele Unite, precum și la Taiwan, pe care Beijingul îl revendică ca teritoriu propriu.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Xi ar putea reitera afirmațiile potrivit cărora contribuțiile Chinei în al Doilea Război Mondial înseamnă că „ei (China) – și nu doar SUA – au dreptul de a determina normele de guvernanță globală”, potrivit Margaret Pearson de la Institutul Brookings.

Noi rachete

Mulți observatori vor analiza armele expuse prin prisma unui potențial conflict viitor cu Taiwan. Se așteaptă să fie dezvăluită o nouă serie de rachete anti-navă, Ying Ji – „atacul vulturului” în chineză.

Aceste rachete de croazieră, balistice și hipersonice ar putea fi semnificative în combaterea marinei SUA.

Veterani și comemorare

Parada va pune accentul pe rolul PCC în înfrângerea Japoniei, deși istoricii externi sunt în general de acord că meritul principal revine naționaliștilor lui Chiang Kai-shek, care conduceau atunci cea mai mare parte a Chinei.

În 2015, PCC a recunoscut sacrificiul soldaților naționaliști invitând veterani la acea paradă. Cu accentul oficial pus acum din nou pe rezistența comunistă, importanța lor ar putea fi redusă. Puterile străine au ajutat, de asemenea, la înfrângerea Japoniei în China, inclusiv piloții americani cunoscuți sub numele de „Tigrii Zburători”.

Includerea lor ar fi un gest conciliant față de administrația Trump, în timp ce referințele la asistența din partea Uniunii Sovietice ar putea fi amplificate.

Recomandări Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

Simbolism și ceremonie

Fanfara militară va include 80 de trompetişti pentru a marca anii scurşi de la capitularea Japoniei, au anunţat media de stat. Peste 1.000 de muzicieni vor fi aranjați în 14 rânduri pentru a simboliza anii de rezistență ai Chinei – istoriile oficiale ale PCC datează războiul de la invazia japoneză a Manciuriei din 1931.

Spectatorii din Piața Tiananmen vor sta pe scaune verzi, roșii și aurii pentru a simboliza pământul fertil, sângele poporului și pacea, a relatat CCTV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE