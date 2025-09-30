În ce privește ploile, acestea vor fi abundente în această săptămână, când și vremea va fi rece, apoi se mai reduc cantitativ, scrie în prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Valorile termice vor fi cu mult mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în majoritatea regiunilor.

În acest context, salvamontiștii din Brașov au o serie de recomandări pentru români, mai ales după ce vremea s-a răcit și a nins la munte, în care explică ce trebuie să faci și ce să eviți în contextul scăderilor de temperatură.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-12 octombrie 2025

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-19 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Ploile vor fi normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Recomandări REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

Cum va fi vremea în săptămâna 20-26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE