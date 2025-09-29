Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua

Ninsori în zonele montane: Munții Șureanu, Transfăgărășan și Transalpina

Luni dimineață, în Munții Șureanu și în zona turistică Bâlea Lac (Munții Făgăraș), la peste 2.000 de metri altitudine, s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon.

Meteorologul Cristina Blaga de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud a declarat pentru Agerpres că zăpada nu s-a depus, însă ninsoarea continuă.

„A nins, dar sunt numai petice. Este prima ninsoare din această toamnă. Nu avem un strat compact și acum ninge slab”, a precizat Cristina Blaga.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Pe Transalpina (DN 67C), între Rânca și Obârșia Lotrului, și pe Transfăgărășan (DN 7C), drumarii acționează cu utilaje și materiale antiderapante pentru a menține siguranța rutieră.

Accesul pe Transalpina se face între orele 09:00 și 21:00, iar condițiile meteo pot duce la restricții temporare de circulație.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova avertizează că șoferii trebuie să circule cu autoturisme echipate corespunzător pentru ninsoare și lapoviță.

Monitorizarea stării drumurilor și intervențiile cu utilaje speciale vor continua pe toată durata ninsorilor.

Accesul la Bâlea Lac este posibil fie pe Transfăgărășan, fie cu telecabina. Pentru siguranța circulației, drumarii au împrăștiat material antiderapant pe șosea.

„În zona Bâlea Lac peisajul s-a albit în această dimineață în urma ninsorii. Cu toate că deocamdată zăpada depusă nu prezintă probele, colegii noștri din cadrul Districtului Bâlea vor intervenii în cursul zilei cu utilajele dotate cu lamă și vor răspândi și materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare ne așteptăm ca situația să se înrăutățească! În același timp, îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum!”, a transmis DRDP Brașov, pe Facebook.

ANM anunță vreme rece în întreaga țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rece valabilă între 29 septembrie și 2 octombrie.

Vremea rece este datorată unui val de aer rece care acoperă mare parte din Europa – Foto: Ventusky

Se așteaptă ploi moderate și ninsori la altitudini de peste 1.700 m, cu un strat de zăpadă de 5-10 cm.

Temperaturile maxime vor varia între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 10 grade. În depresiuni, valorile vor fi și mai scăzute. Ploile vor afecta majoritatea regiunilor, iar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei se pot acumula local 20-25 l/mp.

Recomandări Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

În București, cerul va fi în mare parte noros, cu ploi temporare, temperaturi maxime de 16-18 grade și minime de 8-9 grade. Spre finalul intervalului, probabilitatea de ploaie crește.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE