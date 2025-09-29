La ce trebuie să fim atenți după ce temperaturile au scăzut și a nins la munte

Salvamontiștii din Brașov avertizează turiștii cu privire la condițiile meteorologice dificile din zonele montane. Precipitațiile și temperaturile scăzute necesită o pregătire atentă pentru excursiile la munte.

Serviciul Județean Salvamont Brașov a emis o serie de recomandări importante pentru siguranța vizitatorilor.

Înainte de a porni într-o drumeție, turiștii sunt sfătuiți să se informeze despre starea vremii. Este crucial să se aleagă doar trasee marcate și să se utilizeze echipament adecvat sezonului rece. Aceste măsuri reduc riscurile și asigură o deplasare în siguranță.

Pentru traseele la altitudini de peste 1.500 de metri, Salvamont Brașov recomandă o pregătire riguroasă. Aceasta include echipamente de protecție împotriva frigului și vântului, precum și resurse pentru orientare și sprijin logistic.

Ce echipamente sunt necesare pentru drumețiile la altitudini mari

Turiștii care se aventurează la altitudini mari ar trebui să aibă:

Îmbrăcăminte stratificată

Lanternă frontală

Mijloace de orientare

Alimente ușor de transportat

Apă și ceai cald

Dispozitive de comunicații cu baterii de rezervă

Cum păstrăm siguranța pe munte în condiții meteo nefavorabile

Sebastian Marinescu, șeful Salvamont Brașov, subliniază importanța prudenței: „Recomandăm verificarea atentă a prognozei meteorologice și adoptarea unei atitudini prudente în ceea ce privește continuarea traseului, în cazul în care condițiile se deteriorează”.

Alte sfaturi importante includ:

Adaptarea ritmului de mers la capacitatea fizică proprie

Pauze regulate pentru refacere

Comunicarea traseului planificat și a orei estimate de întoarcere unui apropiat

Aplicațiile și numerele de telefon de urgență pe care să le știm în condiții de vreme rea și ninsoare

Salvatorii montani recomandă instalarea aplicațiilor Apel 112 şi Salvamont pe telefonul mobil. Acestea pot fi cruciale în cazul unei urgențe, facilitând accesul rapid la ajutor specializat.

Marinescu încheie cu un apel la responsabilitate și îi îndeamnă pe turiști să țină cont de prognoza meteo și de recomandările autorităților.

„Invităm toți cei care aleg să se bucure de frumusețea muntelui în această perioadă să adopte o conduită responsabilă și să manifeste prudență sporită pe traseele montane”, a mai spus el.

Respectarea acestor recomandări poate preveni situații de risc major și contribuie semnificativ la creșterea siguranței turiștilor în zonele montane.

Lista zonelor montane unde a nins în România în septembrie 2025

Meteorologii au anunțat vreme rea în mai multe zone din țară. Încă de la primele ore ale dimineții, în mai multe zone ale României ningea puternic.

În Munții Șureanu și în zona turistică Bâlea Lac din Munții Făgăraș, la peste 2.000 de metri altitudine, s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon, semnalată luni dimineață. Deși stratul de zăpadă este momentan necompact și ninsoarea este slabă, fenomenul meteorologic continuă în aceste zone, potrivit meteorologului Cristina Blaga de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud.

Pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, și pe Transfăgărășan, drumarii acționează cu utilaje și materiale antiderapante pentru asigurarea siguranței rutiere în condiții de ninsoare.

Accesul pe Transalpina este permis între orele 09:00 și 21:00, iar condițiile meteo severe pot duce la restricții temporare de circulație. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu autoturisme echipate pentru condiții de iarnă și să adapteze viteza și stilul de condus.

Ninsori s-au înregistrat și pe alte drumuri montane importante, cum ar fi Transfăgărășan și Transalpina, dar și în județe ca Suceava, Prahova și Alba. În aceste zone, drumarii au început deja intervențiile cu utilaje pentru deszăpezire și pentru împrăștierea de materiale antiderapante, iar șoferii sunt avertizați să circule cu prudență.

Meteorologii ANM au anunțat vreme rece și plot în toată țara, în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rece valabilă între 29 septembrie și 2 octombrie. Sunt așteptate ploi moderate și ninsori la altitudini de peste 1.700 metri, cu depuneri de zăpadă între 5 și 10 cm.

Un val de aer rece lovește România, iar temperaturile maxime vor varia între 11 și 20 de grade Celsius, iar minimele între 1 și 10 grade, unele zone din depresiuni prezentând valori chiar mai scăzute. În București, sunt așteptate ploi temporare și temperaturi între 16-18 grade la maxime și 8-9 grade la minime.

