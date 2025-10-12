Vremea de mâine, 13 octombrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada luni, 13 octombrie 2025, ora 9.00 – marți, 14 octombrie 2025, ora 9.00, în regiunile sudice și sud-vestice, vremea se va menține normală din punct de vedere termic.

În restul țării, se va răci față de ziua precedentă, iar meteorologii vorbesc de un val de aer polar, astfel valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date.

Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în rest, iar seara și noaptea nebulozitatea și ploile vor fi prezente mai ales Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei.

Pe crestele montane vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în regiunile estice și sud-estice și în extremitatea de sud-vest.

Temperaturile maxime vor fi de la 11… 12 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, până spre 20… 21 de grade Celsius în regiunile sudice, iar cele minime se vor situa în general între 0 și 10 grade Celsius.

Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață, iar în nord-vestul țării spre sfârșitul intervalului, izolat se va produce brumă.

Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO
Recomandări
Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO

Cum va fi vremea mâine, 13 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul luni, 13 octombrie 2025, ora 9:.00 – marți, 14 octombrie 2025, ora 9.00, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei, iar valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor specifice datei.

Cerul, variabil ziua, se va înnora din orele serii când probabilitatea de ploaie va fi în creștere.

Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări spre seară și la începutul nopții. Temperatura maximă va fi de 19… 20 de grade Celsius, iar cea minimă, de 7… 8 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
GSP.RO
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Știri România 10:00
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Unde îi pot duce fanii un ultim omagiu regretatei actrițe
Știri România 09:28
Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Unde îi pot duce fanii un ultim omagiu regretatei actrițe
Parteneri
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Adevarul.ro
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Echipa de start a României cu Austria! Marea surpriză a lui Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Marea surpriză a lui Mircea Lucescu
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Stiri Mondene 10:23
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Mediafax.ro
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul
KanalD.ro
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 11 oct.
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 11 oct.
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”
Fanatik.ro
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită