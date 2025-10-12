Vremea de mâine, 13 octombrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada luni, 13 octombrie 2025, ora 9.00 – marți, 14 octombrie 2025, ora 9.00, în regiunile sudice și sud-vestice, vremea se va menține normală din punct de vedere termic.

În restul țării, se va răci față de ziua precedentă, iar meteorologii vorbesc de un val de aer polar, astfel valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date.

Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în rest, iar seara și noaptea nebulozitatea și ploile vor fi prezente mai ales Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei.

Pe crestele montane vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în regiunile estice și sud-estice și în extremitatea de sud-vest.

Temperaturile maxime vor fi de la 11… 12 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, până spre 20… 21 de grade Celsius în regiunile sudice, iar cele minime se vor situa în general între 0 și 10 grade Celsius.

Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață, iar în nord-vestul țării spre sfârșitul intervalului, izolat se va produce brumă.

Cum va fi vremea mâine, 13 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul luni, 13 octombrie 2025, ora 9:.00 – marți, 14 octombrie 2025, ora 9.00, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei, iar valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor specifice datei.

Cerul, variabil ziua, se va înnora din orele serii când probabilitatea de ploaie va fi în creștere.

Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări spre seară și la începutul nopții. Temperatura maximă va fi de 19… 20 de grade Celsius, iar cea minimă, de 7… 8 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.