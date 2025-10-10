În ce privește precipitațiile, acestea vor mai lipsi săptămâna viitoare, apoi vor fi în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 20 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Ploile vor lipsi în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 27 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, astgfel că vremea revine la normal.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil absente mai ales în nord-estul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Temperatura a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

Un român a înfuriat un întreg oraș spaniol, când a fost eliberat la două zile după ce a legat o bătrână cu propriii ciorapi și a jefuit-o

Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile"
Știri România 09 oct.
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”
