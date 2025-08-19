Această caracteristică are ca scop îmbunătățirea comunicării pe platforma de mesagerie. Numită „Writing Help”, noua funcție este deja disponibilă pe Android și apare în interfața aplicației de mesagerie ori de câte ori utilizatorul introduce o frază sau o propoziție în câmpul de chat.

Cum funcționează Writing Help pe WhatsApp

Un simbol de stilou apare în bara de chat pentru a indica disponibilitatea asistentului AI. Când utilizatorul atinge simbolul, Writing Help oferă sugestii pentru îmbunătățirea structurii, tonului sau clarității mesajului înainte de a fi trimis.

Funcția oferă cel puțin trei formulări alternative pentru textul mesajului, bazate pe cinci opțiuni selectabile de utilizator: reformulare (îmbunătățește claritatea și fluiditatea), profesional, amuzant, suportiv și corectură.

Utilizatorii pot alege una dintre sugestii sau pot păstra mesajul original.

Confidențialitate și securitate

Conform MacRumors.com, Meta afirmă că noua funcție Writing Help rulează pe același sistem de procesare care alimentează alte instrumente Meta AI în aplicațiile sale.

Asistentul este dezactivat implicit și trebuie activat manual. Meta susține că datele utilizatorilor nu sunt stocate, iar mesajele sunt criptate și procesate anonim.

Scanarea AI este limitată la ciorna din caseta de introducere, ceea ce înseamnă că istoricul conversației rămâne inaccesibil.

Disponibilitatea funcției

În prezent, aceasta este o funcție beta livrată prin TestFlight, deci nu există un calendar pentru o lansare completă.

Cu toate acestea, având în vedere că Meta accelerează implementarea instrumentelor bazate pe AI, este probabil ca Writing Help să ajungă la cât mai mulți utilizatori în curând.

Comparație cu Apple Intelligence

Instrumentele de scriere ale Apple includ opțiuni de corectură, rescriere și rezumare a textului aproape oriunde se poate tasta în iOS 18.

O apăsare lungă într-un câmp de introducere a textului aduce de obicei această funcție, dar nu și în aplicațiile Meta, cel puțin nu în prezent.

Conform unei știri apărute pe Wall Street Journal în iunie 2024, Apple a purtat discuții cu Meta despre integrarea modelului AI al proprietarului Facebook în iOS 18 ca parte a setului său de funcții Apple Intelligence.

Cu toate acestea, Apple a respins parteneriatul AI din cauza preocupărilor legate de confidențialitate, optând în schimb pentru un acord cu OpenAI pentru a include acces opțional la ChatGPT în răspunsurile Siri.

