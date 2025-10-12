Kendafest la Mega Mall

Mega Mall din București a fost sâmbătă terenul celor mai tari trick-uri cu kendama. La etajul 1 al centrului comercial s-a desfășurat „Kendafest”, un eveniment în care tinerii au putut să joace kendama. Aceștia și-au testat abilitățile în provocări ca Yank Spike Challenge, Earth Turn Contest, Speed Spike Challenge sau Blind Big Cup.

Iar la eveniment a fost invitat special influencerul XRemus, care a oferit un moment special cu trick-uri spectaculoase și tehnici de top. Iar un număr impresionant de tineri au mers în mall pentru a participa la concurs și a-l vedea live pe tiktoker.

Cei mai buni jucători au plecat acasă cu kendame, tricouri și alte premii-surpriză.

Cine este XRemus?

„Salut, eu sunt XREMUS și de peste 12 ani trăiesc pe internet (am atins iarba totuși). De la trick-uri cu Kendama la glume pe TikTok și la clasica întrebare «unde găsesc emoloaice în…?», am strâns o comunitate genială”, menționează acesta.

Pentru cei care nu știu ce înseamnă „emoloaică”, menționăm că acesta este un cuvânt popular printre românii din Generația Z, folosit des pe rețelele de socializare. „Emoloaică” este un termen de argou folosit în cercurile online românești, în special de către tineri, pentru a desemna fete sau persoane care adoptă estetica emo, gotică sau un stil alternativ.

Modelele Sweets și Krom Pop, cele mai căutate kendame

Kendama este jucăria devenită fenomen printre tineri, iar modelele Sweets și Krom Pop sunt cele mai căutate.

Kendama este un joc de îndemânare tradițional japonez. Jucăria din lemn cu bilă prinsă în sfoară a fost un adevărat fenomen și la noi în țară în anul 2017. După câțiva ani în care a dispărut din atenția publicului, kendama a revenit în forță. Tot mai mulți tineri o redescoperă, iar valul de popularitate din trecut pare să se repete, aducând din nou în prim-plan distracția acestui joc de îndemânare.

Stocurile din magazine și de pe site-uri se vând foarte repede, iar majoritatea copiilor spun că au descoperit kendama urmărind youtuberi cunoscuți din România. Pe lângă faptul că este distractivă, specialiștii susțin că acest joc ajută la dezvoltarea abilităților motorii, la controlul emoțiilor și la crearea de noi prietenii între copii.

Printre cele mai cunoscute trucuri cu kendama se numără Big cup, unde trebuie să prinzi bila în cupa mare, Small cup în cupa mică, iar Base cup în cupa de la bază. La Spike, bila trebuie așezată direct pe vârful mânerului. Airplane se face ținând bila, aruncând mânerul și prindându-l cu vârful în gaura bilei. Pentru cei mai îndrăzneți există și Jumping stick, unde mânerul este aruncat și prins într-o mișcare rapidă.







