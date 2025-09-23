După câțiva ani în care a dispărut din atenția publicului, kendama a revenit în forță. Tot mai mulți tineri o redescoperă, iar valul de popularitate din trecut pare să se repete, aducând din nou în prim-plan distracția acestui joc de îndemânare.

Cozi interminabile pentru a cumpăra cele mai în vogă modele Sweets și Krom Pop

Stocurile din magazine și de pe site-uri se vând foarte repede, iar majoritatea copiilor spun că au descoperit kendama urmărind youtuberi cunoscuți din România. Pe lângă faptul că este distractivă, specialiștii susțin că acest joc ajută la dezvoltarea abilităților motorii, la controlul emoțiilor și la crearea de noi prietenii între copii.

În Capitală, la unul dintre cele mai cunoscute magazine de kendame, coada se întinde adesea până afară, cu zeci de copii și părinți care așteaptă nerăbdători să prindă modelul dorit. 

Pe site-ul Juggler.ro, mai multe modele de kendama apar în prezent ca fiind indisponibile, iar o bună parte dintre acestea sunt din gama Krom POP (atât varianta rubber, cât și sticky), semn că cererea este foarte mare și stocurile se epuizează rapid. În plus, pe magazinul online H2O Shop, descrierea produselor Krom POP include mențiunea că acestea reprezintă „una dintre cel mai bine vândute kendame la nivel global”, confirmând nu doar succesul lor internațional, ci și motivele pentru care sunt atât de căutate și pe piața din România.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Coada de la intrarea unui magazin de kendame
Coada de la intrarea unui magazin de kendame

Ce îi atrage pe copii la kendama

„Îmi place kendama pentru că este distractivă, nu te plictisești și te ajută la creier”, spune Petru, în vârstă de 10 ani. El povestește că se bucură cel mai mult atunci când se joacă împreună cu prietenii, mai ales că „la noi nu există competiții”. Petru a aflat despre kendama de la fratele său mai mare și a început să învețe trucuri după ce a văzut videoclipuri pe YouTube pe canalul lui Xremus.

La fel de distractivă i se pare și lui Luca, un băiat de 13 ani. „Îmi place mult să fac scheme și să dau spike”. El povestește că a descoperit kendama urmărindu-l pe Bisoi pe YouTube și menționează că „nu avem voie cu ele la școală, ne-au interzis”.

Petru și Luca nu se cunosc, însă stăteau unul lângă celălalt și se jucau cu kendamele, ambii făcând scheme care mai de care mai spectaculoase.

Dacă cei doi au aflat despre acest joc din online, Tudor, elev în clasa a III-a, spune că a văzut kendama pentru prima dată în fața blocului la prietenul său Matei. E fascinat de tot ceea ce înseamnă jocul, cunoaște toate modele și are în plan să își cumpere una nouă.

Cele mai cunoscute trucuri

Printre cele mai cunoscute trucuri cu kendama se numără Big cup, unde trebuie să prinzi bila în cupa mare, Small cup în cupa mică, iar Base cup în cupa de la bază. La Spike, bila trebuie așezată direct pe vârful mânerului. Airplane se face ținând bila, aruncând mânerul și prindându-l cu vârful în gaura bilei. Pentru cei mai îndrăzneți există și Jumping stick, unde mânerul este aruncat și prins într-o mișcare rapidă.

Kendame într-unul din magazinele din Capitală. Foto: arhivă personală
Kendame într-unul din magazinele din Capitală. Foto: arhivă personală

Elena Petrescu, psiholog: „Kendama stimulează atenția focalizată și totodată atenția distributivă”

Deși la prima vedere pare doar o jucărie de lemn cu bilă, kendama ascunde beneficii surprinzătoare pentru copii. Dincolo de distracția pe care o oferă, acest joc le stimulează atenția, coordonarea, răbdarea și capacitatea de a gestiona emoțiile. Pentru a înțelege mai bine ce se află în spatele fenomenului și cum îi poate ajuta pe cei mici în dezvoltarea lor, Elena Petrescu, licențiată în psihologie, cu experiență în lucrul cu copii cu tulburări din spectrul autist, a explicat pentru Libertatea pas cu pas impactul kendamei asupra gândirii, emoțiilor și relațiilor sociale ale copiilor.

Elena Petrescu. Foto: arhivă personală
Elena Petrescu. Foto: arhivă personală

Libertatea: Ce îi atrage pe copii la jocul cu kendama? Este vorba mai mult de provocare, de socializare sau de altceva?
Elena Petrescu: Jocul cu kendama atrage prin motivația intrinsecă, adică plăcerea de a reuși ceva prin propriul efort. În plus, jocul are o componentă socială, copiii își arată abilitățile și învață unii de la alții. Copilul simte imediat recompensa atunci când finalizează un trick și primește validare socială dacă arată reușita colegilor/prietenilor. De asemenea, jocul oferă un sentiment de apartenență, pentru că mulți copii îl practică împreună și creează o comunitate în jurul lui.

Ce abilități cognitive sunt stimulate prin acest joc?
– Din punct de vedere cognitiv, kendama stimulează atenția focalizată și totodată atenția distributivă, întrucât copilul trebuie să urmărească simultan mișcarea mingii și ajustarea mâinii în realizarea trickului. De asemenea, exersează și memoria de lucru, care este antrenată prin reținerea secvențelor motrice, iar capacitatea de concentrare este consolidată prin necesitatea de a menține focusul pe sarcină până la reușită.

– În ce mod kendama poate contribui la dezvoltarea emoțională a copiilor? 
– Jocul este o oportunitate de a dezvolta toleranța la frustrare. Copilul învață că eșecul este normal și că progresul implică numeroase încercări, prin repetare poate ajunge la un rezultat pozitiv. Prin repetiție și depășirea obstacolelor, se consolidează perseverența, o trăsătură asociată cu reziliența emoțională. În plus, prin faptul că are nevoie de timp și răbdare pentru a progresa, kendama sprijină dezvoltarea autoreglării emoționale.

– Poate fi kendama un exercițiu bun pentru gestionarea emoțiilor, de exemplu, pentru a învăța să facă față eșecului?
– Kendama poate fi un exercițiu util pentru învățarea gestionării emoțiilor. Copilul învață să accepte eșecul ca parte a procesului și să își regleze reacțiile. Această experiență poate avea efecte pozitive și în alte contexte, de exemplu la școală, unde reușita nu apare imediat. Practic, se construiește o strategie de coping adaptativă, repetiția și confruntarea cu nereușita ajută copilul să înțeleagă că eșecul este parte integrantă a procesului de învățare, și nu o dovadă de incapacitate. Astfel, copilul internalizează o atitudine mai flexibilă față de greșeli și dezvoltă toleranța la eșec.

– Ajută kendama la socializarea copiilor sau poate crea și situații de excludere/competitivitate excesivă?
– Kendama poate facilita relațiile sociale, prin împărtășirea experiențelor și schimbul de cunoștințe. Totuși, există și riscul apariției unor situații de excludere sau a unei competitivități excesive. Este important ca adulții să încurajeze colaborarea și sprijinul reciproc, nu doar comparația performanțelor.

– Cum contribuie kendama la dezvoltarea motricității fine?
– Din perspectiva dezvoltării motorii, kendama antrenează coordonarea vizuo-motorie, pe scurt, dezvoltă coordonarea ochi-mână și precizia mișcărilor. Ajustarea vitezei, forței și direcției este o formă de control motor fin, copilul dezvoltă motricitatea fină, cu transfer pozitiv în activități precum scrisul, desenul sau sporturile care presupun precizie.

– Poate fi kendama recomandată ca exercițiu pentru copiii cu dificultăți de coordonare sau întârzieri în dezvoltarea motorie?
– Pentru copiii cu dificultăți de coordonare, kendama poate fi un exercițiu util, deoarece are caracter ludic, totuși, intervenția trebuie individualizată, cu ajustarea gradului de dificultate la nivelul copilului și cu accent pe proces, nu pe performanță. Succesul contribuie la construirea stimei de sine și la dezvoltarea motivației de a exersa. Este important să se înceapă cu obiective mici, adaptate nivelului copilului, și să fie valorizat progresul, nu doar rezultatul final.

O scurtă istorie a jocului

Conform Historia.ro, kendama este o jucărie japoneză din lemn, formată dintr-un mâner (ken) și o bilă (tama) legată cu sfoară. A apărut pentru prima dată în Japonia, în 1777, în perioada Edo, când era jucată mai ales de adulți. În perioada celui de Al Doilea Război Mondial, jocul a fost uitat, dar a fost redescoperit în anii ’60, iar în 1975 s-a creat Asociația Japoneză de Kendama, care a stabilit reguli și a început să organizeze concursuri. De atunci, jocul s-a răspândit în toată lumea, ajungând să fie cunoscut și practicat pe mai multe continente.

Jucărie tradițională japoneză „Kendama” în 4 culori, izolată pe fundal alb
Jucărie tradițională japoneză „Kendama”. Foto Shutterstock

Potrivit aceluiași site, jocuri asemănătoare cu kendama au existat și în alte părți ale lumii. În Franța era cunoscut sub numele de bilboquet, o jucărie cu un mâner și o singură cupă în care trebuia prinsă bila. Britanicii aveau varianta cup-and-ball, bazată pe același principiu, iar în spațiul germanic se juca Kugelfang, un joc aproape identic.

Foto ilustrativ: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Au trecut 19 ani de când a murit, însă oamenii au un șoc când trec pe lângă mormântul Laurei Stoica. Inimaginabil, ce a apărut acolo. Trist, dar adevărat
Viva.ro
Au trecut 19 ani de când a murit, însă oamenii au un șoc când trec pe lângă mormântul Laurei Stoica. Inimaginabil, ce a apărut acolo. Trist, dar adevărat
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața
Tvmania.ro
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața

Alte știri

O româncă a murit după ce i s-a făcut rău în apă, pe o plajă din Italia, sub privirile oamenilor
Știri România 11:04
O româncă a murit după ce i s-a făcut rău în apă, pe o plajă din Italia, sub privirile oamenilor
Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Trump la funeraliile lui Charlie Kirk: „Urăște și fă ce vrei”
Știri România 11:00
Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Trump la funeraliile lui Charlie Kirk: „Urăște și fă ce vrei”
Parteneri
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Adevarul.ro
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Fanatik.ro
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Elena Udrea i-a îndeplinit dorința fetiței sale. Ce cadou i-a făcut Evei Maria de ziua ei: „Am așteptat atât de mult momentul ăsta”
Stiri Mondene 11:35
Elena Udrea i-a îndeplinit dorința fetiței sale. Ce cadou i-a făcut Evei Maria de ziua ei: „Am așteptat atât de mult momentul ăsta”
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Stiri Mondene 11:20
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
TVMania.ro
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
ObservatorNews.ro
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.ro
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Mediafax.ro
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
KanalD.ro
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui

Politic

La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea