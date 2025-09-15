Cele mai căutate modele sunt Sweets și Krom Pop

Kendama face din nou furori, iar la magazinele din București specializate s-au format cozi, cele mai vânate modele fiind Sweets și Krom Pop, semn că jucăria a redevenit atractivă pentru tineri.

cozi-kendama-BucureștiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Kendama trece prin „valuri” de popularitate și reveniri

Jucăria Kendama trece prin valuri continue de popularitate și reveniri, iar comunitățile online îi confirmă creșterea și atractivitatea. Aceste tendințe sunt susținute de competiții dedicate, precum North American Kendama Open (NAKO) și European Kendama Championship (EKC), dar și de promovarea activă a conținutului de kendama pe platforme, precum Instagram.

Influencerul Bisoi le promovează

Un clip pe TikTok publicat de @scarehehe sugerează că jucăria Kendama devine iar populară. 

 
 @scarehehe Kendamas trending again😭🙏#roblox #fyp #kendama #viral ♬ original sound - scarehehe
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Recomandări
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV

De asemenea, influencerul Bisoi are mai multe clipuri pe TikTok cu jucăria care a captat atenția tinerilor. 

 
 @bisoipetrut 
 ♬ sunet original - Bisoi Petrut 
 
 
 
 @cancan_ro #bisoi #kendama #nostalgie #fyy #cancan ♬ Instrumentala Criminala 3 - Samu De Aur 
 
 
 
 @bisoipetrut 
 ♬ sunet original - Bisoi Petrut

Ce este Kendama

Kendama este un joc de îndemânare tradițional japonez. Jocul este format dintr-o țepusă (けん, ken) și o bilă, (玉, tama) care în limba japoneză înseamnă dama; mai este formată dintr-o bucată de ață de care este atașat kenul de dama, de aici Kendama. Kendama este un joc de îndemânare care are un impact foarte mare în zilele noastre.

Cu toate că există mai multe for­me a ceea ce se numește astăzi ken­­dama, varianta finală a jucăriei a fost desenată de Issei Fujiwara în anii `70. Acesta a pus bazele A­so­cia­ției Kendama din Japonia (JKA) în anul 1975 și imediat după aceea a stabilit atât regulile jocului, cât și siste­me­le de notare care au fost fo­losite ul­terior în competiții.

Rolul principal al JKA a fost a­ce­la de a face cât mai cunoscut jocul, de a-l păstra în cultura ja­po­ne­ză și de a-l promova ca un sport care ajută la menținerea sănătății. Issei Fujiwara s-a folosit de activitatea sa de bază, scri­itor de povestiri pentru copii, doar pentru a aduce și în atenția lor ju­căria.

În România, ken­da­ma a apărut pentru prima dată în 2008 și de atunci a luat amploare.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Ajunge” | EXCLUSIV

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

O profesoară din Constanța a fost pălmuită de un elev de 15 ani, după ce s-au certat
Știri România 20:16
O profesoară din Constanța a fost pălmuită de un elev de 15 ani, după ce s-au certat
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, reținut 24 de ore. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Știri România 19:36
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, reținut 24 de ore. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
Fanatik.ro
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
Stiri Mondene 17:40
De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
De ce trebuie Emil Rengle să locuiască și în Dubai: „O să fiu cu un picior aici, cu unul acolo”. Cum îl caracterizează pe Alejandro Fernandez, iubitul său
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
De ce trebuie Emil Rengle să locuiască și în Dubai: „O să fiu cu un picior aici, cu unul acolo”. Cum îl caracterizează pe Alejandro Fernandez, iubitul său
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Mediafax.ro
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil
KanalD.ro
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil

Politic

Nicușor Dan a explicat de ce l-a rechemat pe Marius Lazurca din calitatea de ambasador. Diplomatul, vehiculat la șefia SIE
Politică 21:26
Nicușor Dan a explicat de ce l-a rechemat pe Marius Lazurca din calitatea de ambasador. Diplomatul, vehiculat la șefia SIE
Șefii PSD își calmează liderii grei din teritoriu, după un compromis făcut în coaliție. Ce a obținut USR în schimbul renunțării la cinci prefecți SURSE
Exclusiv
Politică 21:00
Șefii PSD își calmează liderii grei din teritoriu, după un compromis făcut în coaliție. Ce a obținut USR în schimbul renunțării la cinci prefecți SURSE
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice