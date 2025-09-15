Cuprins:
Cele mai căutate modele sunt Sweets și Krom Pop
Kendama face din nou furori, iar la magazinele din București specializate s-au format cozi, cele mai vânate modele fiind Sweets și Krom Pop, semn că jucăria a redevenit atractivă pentru tineri.
Kendama trece prin „valuri” de popularitate și reveniri
Jucăria Kendama trece prin valuri continue de popularitate și reveniri, iar comunitățile online îi confirmă creșterea și atractivitatea. Aceste tendințe sunt susținute de competiții dedicate, precum North American Kendama Open (NAKO) și European Kendama Championship (EKC), dar și de promovarea activă a conținutului de kendama pe platforme, precum Instagram.
Influencerul Bisoi le promovează
Un clip pe TikTok publicat de @scarehehe sugerează că jucăria Kendama devine iar populară.
De asemenea, influencerul Bisoi are mai multe clipuri pe TikTok cu jucăria care a captat atenția tinerilor.
Ce este Kendama
Kendama este un joc de îndemânare tradițional japonez. Jocul este format dintr-o țepusă (けん, ken) și o bilă, (玉, tama) care în limba japoneză înseamnă dama; mai este formată dintr-o bucată de ață de care este atașat kenul de dama, de aici Kendama. Kendama este un joc de îndemânare care are un impact foarte mare în zilele noastre.
Cu toate că există mai multe forme a ceea ce se numește astăzi kendama, varianta finală a jucăriei a fost desenată de Issei Fujiwara în anii `70. Acesta a pus bazele Asociației Kendama din Japonia (JKA) în anul 1975 și imediat după aceea a stabilit atât regulile jocului, cât și sistemele de notare care au fost folosite ulterior în competiții.
Rolul principal al JKA a fost acela de a face cât mai cunoscut jocul, de a-l păstra în cultura japoneză și de a-l promova ca un sport care ajută la menținerea sănătății. Issei Fujiwara s-a folosit de activitatea sa de bază, scriitor de povestiri pentru copii, doar pentru a aduce și în atenția lor jucăria.
În România, kendama a apărut pentru prima dată în 2008 și de atunci a luat amploare.
