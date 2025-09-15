Cele mai căutate modele sunt Sweets și Krom Pop

Kendama face din nou furori, iar la magazinele din București specializate s-au format cozi, cele mai vânate modele fiind Sweets și Krom Pop, semn că jucăria a redevenit atractivă pentru tineri.

Kendama trece prin „valuri” de popularitate și reveniri

Jucăria Kendama trece prin valuri continue de popularitate și reveniri, iar comunitățile online îi confirmă creșterea și atractivitatea. Aceste tendințe sunt susținute de competiții dedicate, precum North American Kendama Open (NAKO) și European Kendama Championship (EKC), dar și de promovarea activă a conținutului de kendama pe platforme, precum Instagram.

Influencerul Bisoi le promovează

Un clip pe TikTok publicat de @scarehehe sugerează că jucăria Kendama devine iar populară.

De asemenea, influencerul Bisoi are mai multe clipuri pe TikTok cu jucăria care a captat atenția tinerilor.

Ce este Kendama

Kendama este un joc de îndemânare tradițional japonez. Jocul este format dintr-o țepusă (けん, ken) și o bilă, (玉, tama) care în limba japoneză înseamnă dama; mai este formată dintr-o bucată de ață de care este atașat kenul de dama, de aici Kendama. Kendama este un joc de îndemânare care are un impact foarte mare în zilele noastre.

Cu toate că există mai multe for­me a ceea ce se numește astăzi ken­­dama, varianta finală a jucăriei a fost desenată de Issei Fujiwara în anii `70. Acesta a pus bazele A­so­cia­ției Kendama din Japonia (JKA) în anul 1975 și imediat după aceea a stabilit atât regulile jocului, cât și siste­me­le de notare care au fost fo­losite ul­terior în competiții.

Rolul principal al JKA a fost a­ce­la de a face cât mai cunoscut jocul, de a-l păstra în cultura ja­po­ne­ză și de a-l promova ca un sport care ajută la menținerea sănătății. Issei Fujiwara s-a folosit de activitatea sa de bază, scri­itor de povestiri pentru copii, doar pentru a aduce și în atenția lor ju­căria.

În România, ken­da­ma a apărut pentru prima dată în 2008 și de atunci a luat amploare.







