„Contractul Colectiv de Muncă actual expiră mâine, pe 27 octombrie. Deci, teoretic, peste două zile putem declanşa conflictul colectiv de muncă. Vreau să vă spun că avem de-a face cu tot felul de promisiuni făcute de preşedintele partidului de guvernare, care ne-a spus că dublează salariile în următorul an, la fel şi cu promisiunile făcute de doamna ministru al Muncii, cu acea Ordonanţă prin care au ieşit la pensie oameni cu 137% pensie peste salariu, cu creşterea combustibililor cu 10%, la utilităţi cu 15,5%. Pe deasupra au mai reuşit să ne bage în salariu şi cota pe care trebuia să o dea angajatorul. Acesta este motivul pentru care am solicitat o majorare de 42% a salariilor la metrou. Am făcut o comparaţie între cele două metrouri, de la Bucureşti, şi din capitala Europei, Bruxelles. La metroul nostru salariul este de 2,46 euro pe oră, iar la Bruxelles este 15,5 euro pe lună. Practic, la noi vorbim despre un salariu brut tarifat de 33 milioane de lei (3.300 lei, n.r.). La metroul din Bruxelles, salariul este de şapte ori mai mult, deci, oameni care muncesc în aceleaşi condiţii, întreţin acelaşi sistem”, a spus Rădoi, la Digi 24.

Potrivit acestuia, protestul ar putea fi declanșat undeva între 10 și 15 noiembrie.

„De obicei, suntem acţionaţi în instanţă şi după două zile se opreşte greva. Au fost momente când am câştigat în instanţă şi atunci putem să facem grevă pe termen nelimitat. Trebuie să ne supunem rigorilor legii”, a mai spus Rădoi.

În ultima perioadă, Libertatea a semnalat problemele de la metroul din București:

1. Aerul pe care îl respiră călătorii din metroul bucureștean: de 10 ori mai nociv decât cea mai aglomerată intersecție din oraș!

Pe 18 octombrie, Libertatea a scris că în staţiile din zona centrală, călătorii inhalează de 10 ori mai multe particule nocive decât în cea mai aglomerată intersecţie din Capitală. U reporter a testat aerul de la metrou, iar rezultatele obținute ar trebui să îngrijoreze orice călător.

Cea mai gravă situaţie este pe Magistrala 2, între Berceni şi Pipera. În staţia de la Piaţa Unirii 2 s-au înregistrat, puţin după ora 09:00, nu mai puţin de 680 micrograme de particule în suspensie pe metrul cub (PM10).

„Aceste pulberi, dacă nu există o ventilaţie corespunzătoare, se depun la nivelul căilor aeriene inferioare şi dau o reacţie de apărare a organismului, care este, de fapt, o inflamaţi în arborele bronşic. Aceste pulberi au, în timp, prin cumulare, şi un efect cancerigen. În cazul celor cu afecţiuni respiratorii, efectele apar în câteva minute, dar în cazul oamenilor sănătoşi, primele simptome e posibil să apară în câţiva ani, sau zeci de ani de expunere”, a explicat pentru cititorii Libertatea medicul pneumolog Florin Mihălţan.

2. Metrorex ține peste o jumătate de milion de oameni în condiții de Sahara!

Pe 24 octombrie, Libertatea a scris că sutele de mii de călători care circulă, zi de zi, cu metroul bucureștean coboară până la 12 metri în adâncime şi trec, în câteva zeci de secunde, de la un aer rece, de toamnă, la un aer fierbinte, ca în deşertul Sahara, fiind înregistrate, în octombrie, diferenţe de temperatură de 30 de grade Celsius, iar în decembrie, de 40 de grade! Reporterul Libertatea a măsurat mai multe zile la rând temperatura și a tras o nouă concluzie alarmantă: ne sufocăm pur și simplu!

3. Blocaj total în metroul din București „din cauza unei defecțiuni pe Magistrala 2”! Explicațiile Metrorex

În aceeași zi în care Libertatea a dezvăluit condițiile de la metrou, un incident a avut loc în subteran. Din cauza unei defecțiuni la un macaj, a fost blocaj pe magistrala 2, cea mai aglomerată din rețeaua metroului bucureștean. Mii de oameni au fost puși în situația de a nu ști dacă vor ajunge la timp la serviciu, la școală etc., iar mulți dintre ei au renunțat și au luat-o pe jos, umplând străzile.

