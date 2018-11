Horoscopul iernii 2018-2019. Află cum vei sta cu dragostea, banii, cariera și sănătatea

Horoscopul iernii 2018-2019 – Berbec

DRAGOSTE: Începi iarna cu alte aspiraţii, cu dorinţe şi pasiuni înnoite, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra tuturor relaţiilor. Ianuarie şi februarie pot fi două luni mai zgomotoase în relaţii, în principal din cauza vitezei pe care vrei tu să o imprimi schimbărilor din viaţa ta.

CARIERĂ: Acesta este domeniul din viaţa ta care te va solicita cel mai mult şi merită să îi acorzi importanţa cuvenită. Va trebui să găseşti un echilibru între responsabilităţile de la muncă şi cele din familie. A venit momentul să faci o alegere clară pe plan profesional, dar nu trebuie să te grăbeşti.

SĂNĂTATE: Toată luna decembrie va răscoli problemele de sănătate cronice, cele pe care le tratezi cu indiferenţă sau cu leacuri numai de tine ştiute. În ianuarie vei avea ocazia să îţi recuperezi vitalitatea, cu condiţia să nu te consumi prea repede, fără rost. În februarie vei reveni la o oarecare normalitate, dar vor începe să iasă la lumină indicii despre afecţiuni moştenite, pe care va trebui să le investighezi.

BANI: Este ultimul interval de timp în care vei mai putea cheltui aşa cum doreşti. Toate lunile de iarnă aduc cheltuieli, dar şi nevoia de a investi în propria imagine, ca să te poţi prezenta onorabil în mediul de la serviciu, în relaţia cu superiorii sau cu clienţii, în cazul în care ai contact direct cu un public.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Taur

DRAGOSTE: Începi iarna cu dreptul, dar şi cu o oarecare timiditate care vine din experienţele ultimilor ani. Toate lunile de iarnă îţi vor aduce aproape oameni care preţuiesc sentimentele, poate chiar un pic prea mult. Ai ce învăţa de la aceştia şi vei avea de câştigat dacă te vei lăsa inspirat de ei. Este un moment favorabil pentru partaje, în cazul în care ai decis să laşi în urmă o relaţie de cuplu care nu mai funcţiona.

CARIERĂ: A rămas un singur element care poate arunca în aer toate eforturile tale de a creşte pe plan profesional. Această tendinţă este valabilă toată iarna şi se referă la pericolul de a cere mai mult decât ţi se cuvine; doar pentru că ai ceva de demonstrat, vrei să fii deasupra celorlalţi. Imaginea ta poate fi serios afectată de această supraevaluare a calităţilor proprii.

SĂNĂTATE: În lunile de iarnă vei avea parte de un context favorabil pentru vindecare şi recuperare a vitalităţii şi ar fi de dorit să faci ceea ce trebuie, ca să ajungi la acest rezultat. În primăvară, situaţia se va schimba şi ar fi bine să fii pregătit(ă). Ar fi bine să eviţi stresul intens asociat cu profesia, mai ales dacă te afli în atenţia unui grup mai mare de persoane.

BANI: Se anunţă câştiguri suplimentare, în toate lunile de iarnă, prin dobânzi, moşteniri sau prin creşterea veniturilor partenerului de cuplu. Poţi primi, spre administrare, bunuri sau sume de bani ale celor din familie care îţi oferă şi încrederea lor, cu această ocazie. Ar trebui să fii corect(ă) în tot ce faci.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Gemeni

DRAGOSTE: Lunile de iarnă vin cu un context care te va ajuta să iei cele mai bune decizii în legătură cu o relaţie importantă, să o oficializezi sau să mergi mai departe. Principala condiţie pentru a lua decizii bune este să fii sincer(ă), cu tine şi cu partenerul şi să evaluezi situaţia cât mai cinstit.

CARIERĂ: Poţi primi, în aceste trei luni, oferte de colaborare, pe termen scurt, prin care să îţi valorifici un talent special, pe care profesia de bază nu îl solicită. Se poate vorbi de semnarea unor contracte avantajoase, dar dacă vezi că ofertele sună prea bine pentru a fi adevărat, cel mai probabil nu e adevărat.

SĂNĂTATE: Începe să fie foarte importantă alimentaţia, în special calitatea alimentelor, dar şi atmosfera în care mănânci. Ar fi util să eviţi mâncatul la nervi sau doar din plictiseală. Această tendinţă va dura mai mult şi îţi va aduce ocazia, nepreţuită, de a asculta vocea propriului corp şi de a-i oferi ce are nevoie.

BANI: Este un domeniu care devine vital, în sensul că îţi va influenţa considerabil toate deciziile, destul de mult timp de acum încolo. În lunile de iarnă vei avea ocazia de a te acomoda cu această nouă tendinţă. Este esenţial să te bazezi pe tine, în principal şi să eviţi judecarea oamenilor în funcţie de cât câştigă.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Rac

DRAGOSTE: Din toată furtuna acestui an a mai rămas doar un nor negru, teama de lipsuri din cauza nivelului veniturilor partenerului sau ale familiei. Şi în lunile de iarnă vei mai arunca, din când în când, câte o privire îngrijorată la acest nor, dar îţi vei da seama că e doar o exagerare, o creaţie a propriei imaginaţii.

CARIERĂ: Chiar cu lunile de iarnă începe o perioadă mai bună la locul de muncă, cu mai multe beneficii, într-un climat mai senin, de apreciere şi respect reciproc. La începutul lunii decembrie pot să apară unele probleme, provocate de grabă sau de neglijenţă, a ta sau a altora. În rest, lucrurile vor merge destul de bine, suficient cât să îţi facă plăcere să mergi la serviciu.

SĂNĂTATE: Starea de sănătate se poate îmbunătăţi vizibil, poate şi pe fondul rezolvării unora dintre problemele de la serviciu, din cauza cărora te stresai foarte mult. Doar la debutul lunii decembrie s-ar putea ca lucrurile să nu fie prea grozave, dar vei avea şansa de a afla informaţii clare, corecte.

BANI: Rămâne valabilă, toată iarna, cel puţin una dintre sursele de stres financiar, din cele care ţi-au umbrit bucuriile în ultimele luni. Poate fi doar o nesiguranţă de-a ta sau un stres real, dar exagerat, din cauza veniturilor partenerului de cuplu. Va trebui să o înţelegi şi să te eliberezi de ea, ca să nu înnegurezi inutil atmosfera din relaţie.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Leu

DRAGOSTE: Cele mai importante probleme s-au consumat în lunile anterioare. Pentru cele trei luni de iarnă a mai rămas un singur element negativ, care poate adânci conflictele sau poate duce la complicaţii nedorite. Este foarte important să preţuieşti mai mult relaţia decât propria independenţă.

CARIERĂ: Urmează o perioadă de muncă intensă, aşa cum te-ai obişnuit deja. Eforturile pe care le depui te vor ajuta să îţi consolidezi poziţia la serviciu şi să cizelezi calităţi care te pot duce la un progres important, în anii următori. Este necesar să înţelegi şi să accepţi importanţa acestei perioade de creştere lentă, dar sigură.

SĂNĂTATE: Este un domeniu esenţial, pe care nu îl poţi ignora nici în lunile de iarnă. Problemele care au ieşit la lumină în acest an nu trebuie neglijate, nici amânate. Dar este esenţial să nu te laşi copleşit de gânduri negre sau de emoţii negative din cauza problemelor de sănătate. O abordare echilibrată te va ajuta mai mult decât un tratament, oricât de avansat ar fi acesta.

BANI: În decembrie vor veni sume suplimentare şi din eforturi proprii, dar mai mult datorită partenerului de cuplu. În ianuarie şi februarie situaţia va reveni făgaşul cunoscut, cu eforturi mari, depuse pentru sume mai mici decât ar trebui. Experienţa pe care o câştigi însă nu are echivalent în bani.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Fecioară

DRAGOSTE: Lunile de iarnă aduc o serie de clarificări care vor face bine relaţiei de cuplu. Ca să ai acces la o înţelegere mai profundă a situaţiei, ar fi bine să ţii cont de faptul că tu îi ţii la distanţă pe cei dragi, tu amesteci dragostea cu teamă. Doar în decembrie există pericolul unor conflicte acute, cu ton ridicat, motivele fiind luate din durerile trecute, neiertate.

CARIERĂ: Evoluţia profesională va începe să fie mai lină, fără atâtea hopuri şi obstacole, chiar din decembrie. Rămâne valabil doar pericolul de a-ţi supraevalua puterile şi de a-ţi asuma mai mult decât poţi duce. Acest aspect va trebui reglat până la primăvară.

SĂNĂTATE: Veştile sunt bune, dispare cea mai mare parte din presiunea pe care ai simţit-o în lunile anterioare. Chiar de la debutul lunii decembrie vei observa o îmbunătăţire a sănătăţii şi a vitalităţii. Singura problemă este un marcaj care poate duce la probleme cardiovasculare, mai ales acolo unde există deja unele dereglări care nu au fost tratate cu atenţia necesară.

BANI: Decembrie este o lună de cheltuieli, în primul rând pentru amenajarea casei, a spaţiului intim, care trebuie să reflecte nivelul de trai superior la care ai ajuns. Din prima zi a anului următor vei schimba macazul, trecând la măsuri radicale, ca să te asiguri că vei beneficia de un alt nivel al veniturilor în noul an.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Balanţă

DRAGOSTE: Vei avea şansa, în toate lunile de iarnă, să îţi lărgeşti cercul de cunoştinţe, vei avea acces la alt fel de oameni, mai educaţi, mai rafinaţi. Relaţiile de cuplu oficializate pot trece prin crize succesive, până la primăvară. Iar relaţiile noi pot fi marcate de îndoieli majore, care pot strica armonia dorită.

CARIERĂ: Decembrie aduce o energie nouă, specială, care te va motiva să te perfecţionezi, să oferi mai mult decât ţi se cere. În ianuarie şi februarie te vei orienta spre alte direcţii, unele cu totul noi, foarte curajoase, care să-ţi permită să te dezvolţi şi ca om, nu doar ca profesionist.

SĂNĂTATE: Starea de sănătate poate fi evaluată corect abia în decembrie, când vor ieşi la lumină probleme care au fost mascate de oboseală, de plictiseală sau de monotonia de la serviciu. Ar fi bine să te ocupi de problemele care apar cel târziu în ianuarie şi februarie. Primăvara trebuie să te găsească într-o formă cât mai bună.

BANI: Ai avut şansa de a câştiga mai bine, poate chiar neaşteptat de bine în anul care tocmai se încheie. În decembrie va trebui să ajustezi unele cheltuieli, ca să achiţi din datorii. În ianuarie şi februarie te poţi asocia cu persoane care ştiu să facă investiţii inteligente şi te pot învăţa şi pe tine. Este bine să eviţi evaluarea oamenilor sau a şanselor unei relaţii în funcţie de bani.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Scorpion

DRAGOSTE: Chiar de la începutul iernii iei iniţiativa, treci la acţiune cu mult curaj şi cauţi alinare pentru golul din inima ta. Este posibil să devii deosebit de nostalgic(ă) şi să răscoleşti trecutul, ca să găseşti sentimentele pe care le-ai trăit odată. Totul este legat de tine, de nevoile tale, de dorinţele şi aspiraţiile tale.

CARIERĂ: Lunile de iarnă sunt ultimele în care mai sunt posibile turbulenţe majore pe plan profesional, în special în ianuarie şi în februarie. Vei fi pus(ă) în situaţia de a accepta o modernizare a condiţiilor de lucru, pe care nu o înţelegi şi nu o consideri necesară. Vei reuşi să te adaptezi mai uşor dacă vei accepta ideea că vremurile nu te aşteaptă.

SĂNĂTATE: În toate cele trei luni de iarnă sunt posibile reveniri ale unor afecţiuni pe care le-ai crezut dispărute, pe fondul reîntoarcerii dispoziţiei agitate şi a consumului nervos exagerat. Slăbiciunile vizează capul, sistemul nervos şi toate funcţiile creierului. Ar fi bine să te menajezi, să îţi administrezi corect timpul şi să îţi menţii gândirea critică activă.

BANI: Acesta este, de departe, cel mai dinamic domeniu din viaţa ta. Lunile de iarnă vin cu şansa de a câştiga mai bine, de pe urma eforturilor proprii. La începutul lunii decembrie vor mai apărea unele încurcături, dar acestea vor dispărea rapid, lăsând loc unor câştiguri cu care nu te întâlneşti prea des.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Săgetător

DRAGOSTE: Lunile de iarnă vor avea darul de a-ţi aminti de agitaţia ultimilor ani, dar nu e obligatoriu să vină şi cu stresul aferent. Ai ocazia să te lămureşti în legătură cu relaţiile sentimentale, să decizi cu cine vei merge mai departe pe drumul vieţii tale şi pe cine va trebui să laşi în urmă, ca să poţi continua cu inima uşoară.

CARIERĂ: Planul profesional este, deocamdată, într-o pauză care e, de fapt, un timp de gândire foarte preţios, ca să poţi lua cele mai bune decizii, din primăvară încolo. Este important să ţii cont de mesajele care vin de la cei cu care colaborezi, să te orientezi spre ceva la care te pricepi foarte bine.

SĂNĂTATE: Deocamdată e linişte în sectorul sănătăţii şi în decembrie veştile vor fi destul de bune. În ianuarie şi în februarie vei beneficia de un nivel al vitalităţii cu care nu te întâlneşti prea des. Este bine ca în decembrie să acorzi o atenţie deosebită problemelor de sănătate care seamănă cu cele ale ascendenţilor.

BANI: Rămân valabile restricţiile financiare pe care le cunoşti deja, chiar dacă nu îţi convin. Toate lunile de iarnă vor susţine această tendinţă, care va mai dura. Începe să se contureze un context care favorizează preluarea unor bunuri, spre administrare, de la ascendenţi. Este bine să nu exagerezi valoarea bunurilor materiale, doar ca să obţii mai multă influenţă asupra celor care nu au fost la fel de dăruiţi ca şi tine.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Capricorn

DRAGOSTE: Începând cu lunile de iarnă va trebui să acorzi importanţa cuvenită relaţiei de cuplu, să respecţi sentimentele şi emoţiile partenerului şi să construieşti, umăr la umăr, o relaţie de lungă durată, cu bune şi cu rele. Vei fi în formă în ianuarie şi în februarie, iar asta înseamnă o şansă pentru relaţia de cuplu.

CARIERĂ: Dereglările care apar în lunile de iarnă, în plan profesional, sunt provocate de problemele din familie, cele legate de casă. E nevoie de foarte multă diplomaţie şi de respect faţă de apropiaţi, ca să poţi evita complicaţiile profesionale provocate de faptul că ţie nu prea îţi stă mintea la muncă.

SĂNĂTATE: Lunile de iarnă aduc veşti bune, se creează un context favorabil pentru vindecarea afecţiunilor, inclusiv cele cronice sau cele greu de tratat. Până la primăvară va fi nevoie de atenţie în legătură cu moştenirea generică, pentru că mai pot apărea indicii legate de problemele preluate de la ascendenţi.

BANI: Ai scăpat de cele mai multe dintre complicaţiile financiare, care ţi-au făcut viaţa mai grea decât ar fi putut să fie. Rămâne valabil însă, toată iarna, un element care poate aduce unele probleme de întârziere, situaţii ciudate, pierderi neprevăzute sau cheltuieli greu de controlat. Poate interveni şi orgoliul, care te îndeamnă să ascunzi anumite probleme, fără să ai soluţii alternative, reale.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Vărsător

DRAGOSTE: Ai rămas la urmă, să culegi cioburile şi să păstrezi ce mai e întreg din relaţia de cuplu şi asta vei face şi în lunile de iarnă, cu mai mult sau mai puţin succes. Există, în continuare, pericole reale la adresa stabilităţii relaţiei de cuplu, dar eşti tentat să le minimalizezi sau să le ignori, din diverse motive.

CARIERĂ: Planul profesional începe să te solicite din ce în ce mai mult, să consume din resurse, inclusiv din timpul de care dispui. Este foarte important să te adaptezi acestui nou stil de muncă, pentru că această tendinţă va dura mai mult decât un anotimp. Chiar dacă solicitările concrete de la serviciu nu vor fi mai multe, efortul pe care îl vei depune va fi mai mare.

SĂNĂTATE: Acesta este, de departe, cel mai încărcat domeniu al vieţii tale şi ar fi bine să ţii cont de această informaţie, ca să eviţi problemele pe termen lung. Lunile de iarnă vor aduce o îmbunătăţire, în special în ianuarie şi februarie, dar oboseala accentuată şi stresul acumulat nu vor dispărea. E nevoie de schimbări profunde în felul în care abordezi viaţa, ca să poţi diminua stresul şi tensiunea nervoasă.

BANI: În decembrie te mobilizezi mai mult decât de obicei, chiar dacă nu dispui de prea multă energie, ca să valorifici ocaziile care apar. În ianuarie şi în februarie ocaziile vor fi mai puţine, dar oricum va fi ceva mai bine decât în vară sau în toamnă.

Horoscopul iernii 2018-2019 – Peşti

DRAGOSTE: Acesta este domeniul care începe să conteze din ce în ce mai mult în viaţa ta şi acest lucru se va vedea în tot ce faci, mai ales în deciziile importante. Lunile de iarnă vor aduce o accentuare a acestor chestiuni, iar asta poate duce la o mai mare nevoie de a fi înţeles, iubit, apreciat. Cel mai bun lucru pe care îl poţi face este să fii tu înţelegător, iubitor şi pozitiv.

CARIERĂ: Te-ai eliberat de cea mai mare parte din problemele care ţi-au complicat viaţa profesională, ai stabilit noi colaborări. Lunile de iarnă reprezintă debutul unei perioade de un an în care ai putea primi oferte de nerefuzat, ocazii deosebit de preţioase de a evolua pe plan profesional, inclusiv din străinătate. Rămâne valabilă, toată iarna, tendinţa de a neglija responsabilităţile profesionale care nu îţi fac plăcere sau sunt în plus faţă de ce faci de obicei.

SĂNĂTATE: În decembrie vei fi într-o formă de zile mari, poate doar stresul şi pesimismul generat de tine să îţi reducă din vitalitate. În ianuarie şi în februarie vei fi foarte motivat să munceşti, dar cu un consum mai mare decât de obicei. Lunile de iarnă sunt ultimele în care ar fi bine să tratezi cu mare atenţie orice dereglare cardiovasculară, fiindcă poate indica afecţiuni cronice, care să se agraveze din primăvară încolo.

BANI: A revenit cheful de cheltuieli exagerate, deşi acum nu mai poţi ignora vocea propriei conştiinţe, care îţi spune ce valoare au banii, în funcţie de eforturile depuse pentru a-i obţine. În decembrie mai poţi zburda pe tărâmul cheltuielilor inutile, dar ianuarie şi februarie te îndeamnă la mobilizare maximă pentru câştiguri mai mari decât de obicei.