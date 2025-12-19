Bolojan a menționat că discuțiile pe această temă, privind absorbția formațiunii Forța Dreptei, ar putea începe imediat după Anul Nou.

Bolojan a vorbit cu Orban de absorbție din timpul campaniei

„În momentul în care am fost în campanie şi domnul Orban şi-a declarat susţinerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat şi despre acest lucru şi am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbţie în PNL a partidului domniei-sale”, a explicat Ilie Bolojan într-un interviu acordat publicației citate.

Premierul a subliniat că această decizie va necesita aprobarea ambelor partide implicate.

El a recunoscut că există nemulțumiri în cadrul PNL cu privire la o posibilă revenire a lui Ludovic Orban, dar a afirmat că nu este îngrijorat de acest aspect.

„Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vizavi de o persoană sau alta”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan spune că nu-i e teamă că îl va submina Orban

Întrebat despre posibilitatea ca Ludovic Orban să îi submineze poziția, Bolojan arată că nu are astfel de frici.

„N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL”.

Premierul a subliniat importanţa contribuţiei lui Orban la PNL în trecut şi sprijinul acordat lui Ciprian Ciucu în recentele alegeri.

Premierul Bolojan, despre o colaborare cu REPER

În ceea ce privește o posibilă colaborare cu partidul REPER, Ilie Bolojan a explicat că aceasta ar putea fi benefică în contextul Consiliului General al Municipiului București.

El a subliniat importanța formării unei majorități pentru susținerea proiectelor primarului din București, Ciprian Ciucu.

„Pentru ca domnul Ciucu să poată performa, are nevoie să-i fie susţinute proiectele şi o colaborare cu toate partidele din Consiliul General este obligatorie”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a menționat că o colaborare cu REPER este posibilă, motivând această afirmație prin necesitatea unei „aritmetici administrative locale” favorabile.

Ilie Bolojan: Nu am vorbit cu Dragoș Pîslaru despre o înscriere în PNL

În ceea ce privește zvonurile despre o posibilă înscriere în PNL a ministrului Investițiilor, Dragoș Pîslaru, Bolojan a negat existența unor discuții pe această temă.

„Nu, aici nu am discutat niciodată cu domnul Pîslaru despre o înscriere în PNL”, a afirmat el.

Aceste declarații vin într-un context politic complex, marcat de schimbări semnificative în ultimii ani.

Bolojan a făcut referire la demisia fostului președinte Klaus Iohannis și la propria sa experiență ca interimar la Cotroceni pentru o perioadă de trei luni. În plus, el a subliniat că asumarea funcției de premier nu a fost o decizie ușoară.

„Nu este comod să faci aceste lucruri. Deci o funcţie poţi să o utilizezi să faci ceva sau poţi să o utilizezi aşa, dintr-un orgoliu personal pentru a te numi domnul preşedinte, Excelenţă”, precizează Ilie Bolojan.

