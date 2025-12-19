Bolojan a menționat că discuțiile pe această temă, privind absorbția formațiunii Forța Dreptei, ar putea începe imediat după Anul Nou.

Bolojan a vorbit cu Orban de absorbție din timpul campaniei

„În momentul în care am fost în campanie şi domnul Orban şi-a declarat susţinerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat şi despre acest lucru şi am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbţie în PNL a partidului domniei-sale”, a explicat Ilie Bolojan într-un interviu acordat publicației citate.

Premierul a subliniat că această decizie va necesita aprobarea ambelor partide implicate.

El a recunoscut că există nemulțumiri în cadrul PNL cu privire la o posibilă revenire a lui Ludovic Orban, dar a afirmat că nu este îngrijorat de acest aspect.

„Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vizavi de o persoană sau alta”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan spune că nu-i e teamă că îl va submina Orban

Întrebat despre posibilitatea ca Ludovic Orban să îi submineze poziția, Bolojan arată că nu are astfel de frici.

„N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL”.

Premierul a subliniat importanţa contribuţiei lui Orban la PNL în trecut şi sprijinul acordat lui Ciprian Ciucu în recentele alegeri.

Premierul Bolojan, despre o colaborare cu REPER

În ceea ce privește o posibilă colaborare cu partidul REPER, Ilie Bolojan a explicat că aceasta ar putea fi benefică în contextul Consiliului General al Municipiului București.

El a subliniat importanța formării unei majorități pentru susținerea proiectelor primarului din București, Ciprian Ciucu.

„Pentru ca domnul Ciucu să poată performa, are nevoie să-i fie susţinute proiectele şi o colaborare cu toate partidele din Consiliul General este obligatorie”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a menționat că o colaborare cu REPER este posibilă, motivând această afirmație prin necesitatea unei „aritmetici administrative locale” favorabile.

Ilie Bolojan: Nu am vorbit cu Dragoș Pîslaru despre o înscriere în PNL

În ceea ce privește zvonurile despre o posibilă înscriere în PNL a ministrului Investițiilor, Dragoș Pîslaru, Bolojan a negat existența unor discuții pe această temă.

„Nu, aici nu am discutat niciodată cu domnul Pîslaru despre o înscriere în PNL”, a afirmat el.

Aceste declarații vin într-un context politic complex, marcat de schimbări semnificative în ultimii ani.

Bolojan a făcut referire la demisia fostului președinte Klaus Iohannis și la propria sa experiență ca interimar la Cotroceni pentru o perioadă de trei luni. În plus, el a subliniat că asumarea funcției de premier nu a fost o decizie ușoară.

„Nu este comod să faci aceste lucruri. Deci o funcţie poţi să o utilizezi să faci ceva sau poţi să o utilizezi aşa, dintr-un orgoliu personal pentru a te numi domnul preşedinte, Excelenţă”, precizează Ilie Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Unica.ro
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.RO
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Parteneri
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Libertateapentrufemei.ro
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Istoricul Thierry Wolton îl leagă pe Ceaușescu de criza identitară a românilor: „Naționalismul este otrava absolută. Cei care au trăit sub comunism au fost modelați”
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Istoricul Thierry Wolton îl leagă pe Ceaușescu de criza identitară a românilor: „Naționalismul este otrava absolută. Cei care au trăit sub comunism au fost modelați”
Parteneri
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Jucătorul pe care Meme Stoica i l-a propus lui Gigi Becali: „A fost de acord!”. Ultimele detalii despre transferurile FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul pe care Meme Stoica i l-a propus lui Gigi Becali: „A fost de acord!”. Ultimele detalii despre transferurile FCSB. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă”
Stiri Mondene 12:36
Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Stiri Mondene 12:26
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Parteneri
„Fata mea pe bune” – Actrița noastră a publicat prima imagine cu bebelușul. Mesajul care a topit internetul și detaliul observat imediat de fani
TVMania.ro
„Fata mea pe bune” – Actrița noastră a publicat prima imagine cu bebelușul. Mesajul care a topit internetul și detaliul observat imediat de fani
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Parteneri
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax.ro
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Un român și-a pierdut viața chiar în prag de sărbători, în Franța! Bărbatul și-a găsit sfârșitul în timp ce era la muncă
KanalD.ro
Un român și-a pierdut viața chiar în prag de sărbători, în Franța! Bărbatul și-a găsit sfârșitul în timp ce era la muncă

Politic

Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
AUR atacă doi miniștri într-o zi: moțiunea simplă împotriva lui Radu Marinescu, dezbătută azi în plenul Camerei Deputaţilor, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu, în Senat
Politică 11:16
AUR atacă doi miniștri într-o zi: moțiunea simplă împotriva lui Radu Marinescu, dezbătută azi în plenul Camerei Deputaţilor, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu, în Senat
Parteneri
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
Va fi amendat Daniel Bîrligea după gesturile de la FCSB – Rapid? Anunțul oficial al lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
Va fi amendat Daniel Bîrligea după gesturile de la FCSB – Rapid? Anunțul oficial al lui Mihai Stoica. Exclusiv
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online