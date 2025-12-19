„O invenţie de la cap la coadă”

„S-a afirmat la România TV în urmă cu câteva seri, cu subiect şi predicat, că Florian Coldea finanţează Recorder. E un lucu pe care noi nu l-am mai făcut, dar pe care îl vom face, acela de a da în judecată acestă publicaţie pentru această afirmaţie care nu are absolut niciun fundament. E pur şi simplu o invenţie de la cap la coadă. (…) Cred că primul pas este să încetăm să mai vedem aceşti oameni nişte colegi şi acea entitate o televiziune. Acolo nu e presă de fapt,” a anunțat jurnalistul Cristian Delcea.

Mihai Voinea, cofondator al publicației Recorder, a precizat că, imediat după apariţia documentarului, o serie de entităţi au „acţionat în mod concertat”:

„(…)E important de spus că e vorba de nişte redacţii care sunt patronate de oameni care au probleme grave cu legea. Mulţi dintre ei, cum sunt domnul Radu Budeanu, domnul Maricel Păcuraru, Sebastian Ghiţă, oameni care deţin Realitatea TV, România TV, trustul Gândul, oamenii aceştia au probleme grave cu legea. Sunt direct interesaţi să nu avem în România o justiţie independentă, pentru că nu îşi doresc ca justiţia să ajungă la ei”.

Totodată, jurnaliștii care au lucrat la documentarul Recorder au precizat că publicația nu a primit niciodată bani de la partide, după ce a fost vehiculată ideea că documentarul ar fi fost finanțat de USR: „(…)Recorder nu a încasat niciodată niciun ban de la un partid. Este ridicol să se afirme că Recorder a luat bani de la USR”.

Documentarul Recorder arată adevărata față a Justiției din România

Sistemul de justiție din România se confruntă cu probleme grave, conform unui documentar de două ore publicat de Recorder. Materialul jurnalistic, bazat pe mărturii din interiorul sistemului, dezvăluie cum dosarele de corupție sunt sistematic îngropate în ultimii ani, dar și cum anchete care vizează anumite structuri ale statului sunt clasate.

În cadrul documentarului, articole publicate de Libertatea.ro au fost citate pentru a susține mărturii importante ale unor magistrați.

Potrivit Recorder, pe lângă deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți care au favorizat prescrierea faptelor în multe dosare de corupție, fenomenul a fost întreținut prin diverse artificii judiciare. Acestea includ schimbări neașteptate în componența completurilor de judecată și detașări suspecte ale magistraților.

Documentarul prezintă mai multe cazuri celebre de corupție care au fost influențate decisiv prin astfel de manevre.







