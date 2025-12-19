Soțul lui Theo Rose a lucrat, printre altele, la „Cursa”, „Clanul”, „Tătuțu’” și „Groapa”, iar recent numele lui apare și în dreptul producției „Cei trimiși”, care debutează pe VOYO pe 22 decembrie 2025.

Diferențele dintre „Groapa” și „Tătuțu’”, expuse de Anghel Damian

Într-o perioadă foarte aglomerată pentru el, Libertatea a stat de vorbă cu Anghel Damian despre producțiile la care a lucrat în anul 2025.

„«Groapa» e un proiect care a renăscut, un proiect care a fost și care revine. E în universul nostru, ca să zic așa! Am început toată această poveste, să zicem de studiu cinematografic asupra lumilor interlope în «Clanul», după aia a venit «Groapa», după care a venit «Tătuțu’» și acum iarăși «Groapa». E un proiect care a așteptat destul de mult să revină și a avut un fanbase foarte insistent. Adică îți mărturisesc că eram inundat de mesaje. Când îmi era lumea mai dragă, primeam de la fani: «Dar când e Groapa?», «Dar când se întâmplă cu Groapa?».

Intenția noastră a fost să construim două seriale și evident, fiind universurile asemănătoare, unul era, să zicem, mai family-friendly și celălalt era mult mai action-oriented. Și acest sezon este action-oriented, clar. Dar e o progresie, în sensul în care, la început, lucrurile se așază, ca în orice structură, se așază din nou punctele de atracție, rivalitățile, loialitățile și așa mai departe… Ca apoi finalul să fie explosiv, literalmente. Avem acolo niște secvențe absolut splendide de acțiune. Splendide, dar verosimile, că și ăsta e un element important, să nu fie chestiuni care să sfideze bunul simț al realității”, a spus Anghel Damian.

Întrebat cum s-a simțit pe platourile de filmare de la „Groapa”, ținând cont că serialul a avut o pauză de doi ani între primul sezon și cel de-al doilea sezon, regizorul a precizat că toată lumea a fost fericită de reîntâlnire.

„Ca într-o familie care a plecat în străinătate o lungă perioadă și apoi s-a întors înapoi acasă. Știi cum e… Aceeași efervescență, toată lumea a avut așteptarea asta a reîntâlnirii. Bineînțeles, noi între noi rămânem prieteni și în afara platourilor și, evident, în măsura timpului liber care există mai mult sau mai puțin, noi ne vedem. Adică nu e ca și cum nu ne-am mai văzut. Dar una e să te vezi într-un context lejer, alta e să te vezi pe platou.

Toată lumea avea sentimentul ăsta al unei împliniri care a durat, ești în așteptare până când, în sfârșit, se întâmplă. Și asta e ceva foarte plăcut. Pentru că toată munca anterioară îți este confirmată. Despre asta este vorba. Întotdeauna sezonul 2 este, de fapt, o confirmare atât din partea telespectatorilor, cât și din partea postului de televiziune că tot ce ai făcut e bine”, a adăugat Anghel Damian.

Theo Rose este o soție înțelegătoare

Soțul lui Theo Rose ne-a vorbit și despre mariajul lui, afirmând că nu prea are timp liber, acesta fiind un subiect sensibil, dar că are mare noroc că artista îi înțelege programul, deoarece și ea face parte din lumea showbizului.

„Timpul liber, nu știu, este un subiect sensibil… În primul rând am noroc că Theo Rose mă înțelege, pentru că ea e la fel ca mine. Și atunci nu e o situație din aia de tensiune. Probabil că dacă nu ar fi lucrat într-un domeniu artistic, să înțeleagă exact despre ce e vorba, ar fi fost foarte complicat. Pe de altă parte, pe lângă asta, prioritate absolută pentru mine e și creșterea copilului și asta e poate cel mai important aspect al vieții mele. Dar sunt workaholic, adică dorm puțin… Poate nu e bine acum, o să resimt pe viitor, dar sunt atât de entuziasmat de ceea ce fac, încât orele puține de somn nu mai contează. Mă împart, e o schizofrenie…

Adică dacă îți dau un exemplu… Am terminat un proiect nou, «Cei trimiși». Să zicem că duminică am avut ultima zi de filmare. Luni am început «Tătuțu’», sezonul 3. Marți am filmat la «Tătuțu’», sezonul 3. După care m-am dus la montaj la «Cei trimiși», proiectul pe care tocmai îl terminasem. După care m-am dus la post-producție la «Groapa», la sunet. După care m-am dus seara acasă. Sunt 3-4 proiecte… Dar, până la urmă, dacă ai o meserie vocațională, este, de fapt, un hobby care ajunge să se plătească”, a încheiat Anghel Damian interviul pentru Libertatea.

