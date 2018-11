Zilele trecute, fiul pacientei a transmis pentru Libertatea imagini cu mama sa plină de răni și bandajată cu pamperși pe rănile pe care le avea. Fiul pacientei spunea că va face plângere penală pe numele medicului care a externat-o pe mama sa.

În această dimineață mama mea a plecat la cer. Îți multumesc pentru tot Mama si stiu Te Iubesc și că am făcut tot ce am putut ca să stai cat mai mult printre noi. In timp ce eu faceam tot ce puteam să te țin aici, alții au facut contra și ți-au grăbit plecarea. Țin sa multumesc tuturor care mi-au fost alături în aceste zile, Țin sa multumesc presei, kanal D, Libertatea, Antena 1 care s-au implicat în acest caz. Multumesc Spitalului Sf. Luca care a încercat cât a putut să remedieze ce au stricat alții. Multumesc tuturor oamenilor care mi-au trimis mesaje de susținere. Mulțumesc și cârcotașilor care acum au amuțit. Astăzi s-a terminat povestea mamei. mele. O poveste tristă din cauza unui Sistem Bolnav. Păcat că uneori alți decid să murim mai devreme și tragic este ca cei care decid acest lucru sunt cei care trebuie sa ne salveze Dumnezeu să te Odihnească în pace, Sufletule' , a fost mesajul transmis de fiul femeii în această dimineață.

„Mama mea Rotaru Floarea a fost Internată pe data de 28.10.2018 si externată pe data de 08.11.2018. Ambulanța a fost chemata pe data de 28.10.2018 deoarece nu mai putea să respire și nu mai mânca, în momentul internării avea 3 escare iar azi a venit cu 9 escare, umflată toată, plină de lichid și fără a avea nici o reacție', spunea Alexandru Rotaru în apelul făcut către Ministerul Sănătății.

