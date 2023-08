De ce a refuzat Adrian Nartea să revină pe micul ecran

În exclusivitate pentru UNICA.ro, Adrian Nartea ne-a mărturtursit că a avut propuneri de a reveni pe micul ecran, în postura de concurent la un celebru show de supraviețuire, însă a spus pas fără să stea pe gânduri. Principalul motiv pentru care a refuzat să revină pe micul ecran într-un astfel de proiect a fost legat de faptul că se filmează în străinătate, iar el, momentan, nu își permite să lipsească de acasă o perioadă îndelungată, pentru că are două fete mici și nu ar putea să stea departe de ele.

Adrian Nartea s-a bucurat de succes o dată cu obținerea rolului principal masculin din serialul Vlad și, ca atare, nu se grăbește să revină pe micul ecran cu orice preț. Prin urmare, așteaptă proiectul potrivit care să îi pună în valoare atuurile și nu e presat în niciun fel să revină pe sticlă, el câștigând bani din proiecte online sau ca prezentator la diverse evenimente și bucurându-se, totodată, de familia lui frumoasă, alături de Alina, femeia care i-a dăruit două fetițe minunate: Mara și Petra.

Anul acesta a fost o premieră pentru Adrian Nartea în ceea ce privește actoria. El și-a făcut debutul pe scândură la TNB, în piesa „O noapte furtunoasă”, spectacol produs de Compania de Teatru Concordia, unde a cucerit publicul în rolul lui Chiriac. Din toamnă, Adrian Nartea revine pe scena în celebra piesă a lui Caragiale și s-ar putea să îl vedem și în altele.

– Ai absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, dar te bucuri de succes în cu totul alt domeniu.

– Eu sunt la bază profesor de Educație Fizică și Sport, după care am făcut Psiho-Socio-Pedagogie, vreo 2 ani de Drept, după care am făcut Actorie pe toate planurile și acum pot să zic cu mâna pe inimă că sunt un actor și sportiv. Am diplomă de actorie-film, nu am absolvit UNATC. Acum fac și teatru, ceea ce e bine și îmi place mult.

Adrian Nartea: „E un exercițiu care este și de respirație, dar este și un fel de yoga”

– Înainte să intri pe scenă, să te întâlnești cu publicul, ai vreun ritual?

– Câteodată îmi fac și semnul crucii când văd că nu mai dibuiesc cu emoțiile. Am un exercițiu de respirație pe care îl fac ca să nu mă pierd, e un exercițiu care este și de respirație, dar este și un fel de yoga, e și un fel de vizualizare a lucrurilor, adică încerc să scap de emoții sau să le las să treacă prin mine, să nu le blochez acolo. Ăsta este un ritual pe care îl fac mai tot timpul, mai ales când prezint evenimente mari și importante. Las să treacă emoțiile prin mine și fac exercițiul ăsta. Îmi învăț foarte bine cel puțin începutul, ceea ce e foarte important, că după aceea când simți publicul și ai un feedback, începi să construiești și asta e altceva.

– În ceea ce privește teatrul, au mai apărut și alte oferte pentru toamnă?

– Da, mai am niște propuneri de teatru, dar dacă încă nu sunt concrete, nu spoil-uim nimic. Am mai dat casting la producții străine, e viață de actor, asta e, dar e bine că sunt campanii pe care le fac și le produc singur, încerc să mă țin vizibil.

De ce a refuzat Adrian Nartea să revină pe micul ecran

– Ai avut propuneri să mergi la Survivor sau la America Express? Te-ar tenta vreunul dintre reality-show-uri?

