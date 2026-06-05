Laura Cosoi mai are foarte puțin până va aduce pe lumea cea de-a cincea fetiță, iar ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, așteaptă cu nerăbdare să își țină bebelușul în brațe. Laura a postat pe contul de socializare imagini de la petrecerea organizată cu ocazia venirii pe lume a micuței sale.

„Nu sunt cea mai mare fană a baby shower-urilor, dar sunt o mare fană a întâlnirilor cu prietenele mele. Așa că, înainte să o întâmpinăm pe cea de-a cincea noastră fetiță, am reinventat puțin conceptul: mai puțin baby shower, mai mult women shower.

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Mi-am dorit să marchez acest moment printr-o întâlnire autentică, alături de femeile care mi-au fost aproape în diferite etape ale vieții. Femei care m-au inspirat, m-au susținut, m-au făcut să râd și care, într-un fel sau altul, au contribuit la femeia care sunt astăzi.

A fost o zi cu soare, prosecco, tacos, sushichiar și pentru mine, povești, râsete și energie bună.

Iar întâlnirea cu astroloaga @ilonatopala a fost atât de specială…ne-a ghidat într-o experiență minunată, ajutându-ne să ne reconectăm cu noi înșine și să celebrăm femeia din fiecare dintre noi.

Poate că tocmai faptul că urmează să aduc pe lume cea de-a cincea mea fetiță m-a făcut să simt și mai puternic cât de importantă este comunitatea de femei din jurul meu. Prietenele, femeile care îți sunt alături în momentele frumoase, dar și în cele grele.

Spre final de seara, am realizat că această întâlnire nu a fost doar despre venirea pe lume a unui nou suflețel. A fost despre prietenie, recunoștință și despre felul în care ne susținem una pe alta în toate etapele vieții. Iar asta merită sărbătorit”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.

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