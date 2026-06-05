Cum va fi vremea în săptămâna 8-15 iunie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în regiunile estice și sudice, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vestul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 15-22 iunie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunie vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 22-29 iunie 2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice, mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie-6 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Fenomenul El Niño va influența și România în perioada următoare, inclusiv până anul viitor, a avertizat acum câteva zile Elena Mateescu, directorul Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit acesteia, creșterea temperaturilor la nivel global afectează și continentul european, iar debutul verii 2026 va aduce în țara noastră episoade accentuate de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

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