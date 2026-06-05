Consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac a ajuns acum sub lupa tuturor, chiar dacă el a încercat să-și țină viața cât mai privată. Iar în presă se vorbește inclusiv despre joburile și veniturile pe care le are Diana Postică, soția lui.

Despre ce se întâmplă în România cu Guvernul a vorbit și Dan Negru, într-un clip video pe care l-a postat pe rețelele de socializare. Pentru că se afla în mașină, în traficul din Piața Victoriei, în momentul în care a aflat că Eugen Tomac a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, prezentatorul de la Kanal D a rostit o poveste.

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„M-a prins anunțul cu noul premier la el acasă, în Piața Victoriei, unde e Guvernul. Stau la semafor! Știți de unde vine vorba «Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor»? Din epoca fanariotă. Am învățat toți la școală despre ea. Pe atunci, domnii erau schimbați frecvent, în funcție de cine plătea mai mult sau de cine cădea dizgrația sultanului.

Și oamenii de rând credeau că schimbarea va aduce lucruri bune. Nu aducea niciodată! Pentru că noul domn trebuia să recupereze rapid și creștea taxele, impozitele, birurile… Dar oamenii credeau că schimbarea domnilor aduce lucruri bune. Cu vremea a apărut zicala asta românească: «Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor»! E din epoca fanariotă”, a spus Dan Negru pe Facebook, într-un clip video pe care l-a filmat în timp ce stătea la semafor.

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