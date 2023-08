Denisa Filcea și Andrei Sebastian Filcea, cunoscut public ca Flick, „Domul Rimă”, sunt căsătoriți de trei ani și au împreună o fetiță, Eva Maria, în vârstă de un an și două luni. Tocmai s-au întors de la New York unde au fost împreună. Zborul nu a fost o problemă pentru micuță, care a dormit liniștită. Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, Denisa (30 ani) și Flick (43 ani) își aduc aminte de prima întâlnire online și declară că de mult au renunțat să-i mai mulțumească pe alții. Mărturisesc că seara, după ce adoarme Eva, își pot vedea liniștiți de viața de adulți și că au dobândit maturitatea de a nu se certa niciodată. Flick, „Domul Rimă”, spune că singura lui iubire este și a fost soția lui, iar Denisa mărturisește că, atunci când a venit de la Oradea la București, nu a trăit cea mai ușoară perioadă.

Flick, „Domnul Rimă”, și Denisa Filcea, interviu la dublu despre viața alături de fiica lor

Cum a fost în America? Vreo întâmplare haioasă?

Denisa: Îmi place foarte mult în SUA, toate statele în care am fost până acum m-au impresionat, în special New York, iubesc New Yorkul. Lumea arată altfel când călătorești cu un bebeluș. Am fost foarte încântată să mă plimb împreună cu fetița mea pe străzile orașului meu preferat, a fost o surpriză foarte plăcută din partea soțului meu să împlinesc 30 de ani acolo. Se vede că mă cunoaște foarte bine.

Zilnic ni se întâmplau lucruri haioase, suntem foarte veseli și, de cele mai multe ori, nu luam foarte in serios viața.

„Am avut o medie de 21 km făcuți pe jos zilnic”

Pe unde v-ați plimbat, ce lucruri bune ați mâncat?

Flick: Am fost doar în New York de această dată, în Manhattan mai exact. Ne-am plimbat pe toate străzile și străduțele, pe cele vechi care ne-au plăcut data trecută dar și pe altele noi. Am mers de câteva ori cu Uber-ul sau cu metroul, dar, de cele mai multe ori, am mers pe jos. În cele 10 zile în care am stat am avut o medie de 21 km făcuți pe jos zilnic. Ceea e cred că e destul de mult, având în vedere că era și Eva cu noi.

Am mancat la diverse restaurante cu specific local, chiar am găsit unul lângă hotel cu o terasă drăguță, am fost de câteva ori acolo. Iar eu m-am îndrăgostit de un poke-bowl unde am mâncat de mai multe ori, într-o zi chiar de 2 ori.

Cum a rezistat Eva la un zbor așa de lung?

Denisa: Deși am pornit la drum având foarte mare încredere în ea, totul a decurs mult mai bine decât ne-am așteptat noi. Eva Maria a dormit tot drumul, nu s-a trezit nici măcar atunci când în avion s-a servit masa, deși a fost destul de gălăgios tot procesul. A adormit la decolare și s-a trezit când ne-am ridicat să ieșim din avion.

„Ne place să ne îmbrăcăm uneori la fel”

Sunteți foarte noncoformiști când vine vorba de îmbrăcăminte. Cum vă vin ideile? Uneori vă și asortați.

Flick: N-aș spune chiar nonconformiști. Într-adevăr ne plac foarte mult hainele, avem și ținute mai „nebune”. Chiar zilele trecute am postat o poză cu cămășile călcate de mama soacră și mi-am dat seama că am 25 de cămăși albe, ceea ce nu denotă neapărat nonconformism. Da, uneori ne asortăm. Avem câteva rânduri de haine din aceeași colecție. Ne place să ne îmbrăcăm uneori la fel, ba mai nou și Eva are câteva hăinuțe care seamănă cu ale noastre.

Flick, „Domnul Rimă”: ” ‘Rele’ nu prea am întâlnit în povestea noastră. Avem toate lucrurile pe care ni le dorim”

Într-o căsnicie există și bine, și mai puțin bine. Voi cum vă găsiți echilibrul?

Flick: Am auzit des sintagma asta, „și cu bune și cu rele”. Nu știu dacă ține de noroc sau de felul nostru de a fi, dar „rele” nu prea am întâlnit în povestea noastră. Suntem doi oameni fericiți cu un copil minunat, și avem toate lucrurile pe care ni le dorim. Iubim unde locuim, ne place ce mâncăm, ce îmbrăcăm, călătorim mult si ne bucurăm de viață.



Denisa, care este cel mai mare defect al soțului tău?

Pentru mine și fetița noastră, Flick este idealul de soț și tată. În raport cu lumea din jur, aș spune că e un om prea bun. Ceea ce nu este un defect, dar, din păcate, în prezent, poate fi considerată o slăbiciune.

Care a fost cel mai greu moment din viața voastră? Cum ați reușit să mergeți mai departe?

