Vedeta vrea să își schimbe numele și să revină la cel de fată, cu care a debutat în showbiz. Momentan, custodia copiilor este comună, însă Isabel, fata coregrafei din altă relație, locuiește cu ea, iar Maxim are domiciului la tatăl lui. Singura doleanță a vedetei este să petreacă mai mult timp cu fiul ei, aspect pe care trebuie să îl rezolve împreună cu Florin Budnaru, fostul ei soț.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat. Primele declarații ale vedetei

Oana Ioniță și Florin Budnaru au decis să meargă pe drumuri separate după 10 ani de mariaj. Proaspăt divorțată, coregrafa nu are vreun plan legat de refacerea vieții alături de un alt bărbat, ci preferă să se preocupe de ea și de cei doi copii.

Oana Ioniță: „Trebuie să primesc o hârtie care să ateste divorțul”

–Divorțul s-a terminat?

-Este foarte complicat. Teoretic, pe data de 14 septembrie am primit sentința finală pe care trebuia să o primim pe 29 mai. Din motive birocratice (grevă, vacanță). Am început cu un proces, am terminat la notar, la notar am hotărât să ne despărțim amiabil, sentința trebuia apoi să se reia în tribunal cu toate că trebuia să se finalizeze la notar, dar am ajuns la tribunal din nou. Teoretic, eu acum sunt divorțată sau căsătorită, pentru că am înțeles că s-a pronunțat divorțul pe 14 septembrie, dar trebuie să primesc o hârtie care să ateste divorțul ca eu să pot să-mi schimb numele și să redevin Ioniță Oana. Deci, este incert tot ce se întâmplă, dar eu mă consider divorțată de când am depus actele de divorț din februarie – martie.

Oana Ioniță: „Sper să rezolv cumva situația asta, pentru că îmi doresc să stau mai mult cu Maxim”

–Custodia este comună, copiii locuiesc cu câte un părinte...

-Da, Maxim stă la fostul meu soț și Isabel stă la mine ca și domiciliu. Custodia ar trebui să fie comună, timpul este destul de rar cu Maxim pe care mi-l împart, sper să rezolv cumva situația asta, pentru că îmi e dor de el și îmi doresc să stau mai mult cu el. Cred că orice mamă simte asta. Isabel este cu mine la sală, acasă, la cumpărături și facem împreună tot felul de activități. Cumva am devenit prietene. Chiar dacă sunt mama ei, în continuare o mai cert seara când nu se culcă, când stă prea mult pe telefon sau nu își rezolvă punctual programul. E normal să fie o voce care te pisează când o iei în direcția greșită, pentru că e adolescentă și poate să alunece ușor.

Isa are 12 ani și Maxim 9 ani, el este încă mic și încă influențabil și are nevoie de dragostea de mamă. Mi-am eliberat foarte mult programul, pentru a petrece cât mai mult timp cu el pentru activități, vacanțe, educație. Înainte stăteam foarte mult la sală, predam multe cursuri și mă implicam în organizarea afacerii și a evenimentelor mele. Mă uita Dumnezeu, pentru că știam că trebuie să plătesc o casă, credite și copiii mei să aibă condiții bune pentru viață și educație. Și când a venit divorțul, ia uite-mă, am muncit atâta, când mai bine stăteam cu copiii, dar am știut că Florin este acolo și el având atâta timp liber de la teatru, cumva ne-am înțeles pentru echilibrarea balanței.

Ce i-a reproșat Florin Budnaru Oanei Ioniță

