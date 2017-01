3 remedii naturiste eficiente împotriva răcelii

Sezonul rece e perioada virozelor si a gripei, prin urmare de multe ori e inevitabil sa racesti si tu. Asta nu inseamna insa ca trebuie sa te indopi cu medicamente, fara a-ti ajuta organismul sa treca peste perioada mai usor, cu ingrediente naturale. Iata 3 remedii naturiste testate, ce sigur functioneaza si sunt adjuvante eficiente in tratarea simptomelor de raceala si gripa. In plus, e foarte probabil sa le ai deja in bucatarie.

Sarea grunjoasa

Poate iti amintesti de la bunici, sau poate nu, insa sarea grunjoasa e aliatul tau cand vine vorba de tuse. Pentru a putea dormi mai usor, sau pur si simplu pentru a ameliora simptomele, foloseste sare grunjoasa.

Incinge cat mai bine 300-400 g de sare intr-o tigaie. In rastimp, pregateste un saculet gros sau un prosop (neaparat din fibre naturale) si toarna sarea incinsa in el. Leaga cat mai bine saculetul sau prosopul, cu mare grija sa nu te arzi, apoi pune-l in alte prosoape si leaga-l din nou, incat sa nu arda cand il atingi, ci sa fie foarte cald.

Aplica sarea incinsa astfel invelita pe piept si tine-o cat timp suporti, insa ai mare grija sa nu adormi cu ea pe piept, caci exista riscul sa te ranesti. Repeta procedeul pana cand simptomele dispar, insa adesea o singura aplicare face o diferenta considerabila.

Hrean

