Sugar dating. Tot mai multe românce și români au început să practice sugar dating-ul, altfel spus relațiile dintre un bărbat mai în vârstă cu bani și o fată frumoasă care să-i țină companie, dar și să-i ofere experiența unei relații.

Mădălina, așa cum am convenit să-i spunem tinerei care ne-a introdus în lumea puțin cunosctă a celor care au relații reciproc avantajoase, denumite sugar dating (“întâlniri de zahăr”, în traducere liberă), spune că viața i s-a schimbat în bine. Portretul cuplului dintr-o astfel de legătură este în mare următorul: el are de obicei peste 40 de ani și vrea să se bucură de compania unei femei frumoase fără a avea vreo obligație de lungă durată; ea primește călătorii în țări exotice și cadouri care pot consta în automobile sau apartamente.

“Sugar dating-ul este un tip de relație. Un pic controversat ce-i drept, dar asta tot din cauza societății”, ne asigură Mădălina. După care explică: “Nu oferi servicii, ci pur și simplu esti angajat într-o relație, ca oricare alta, cu beneficiul că partenerul tău este foarte bogat. Nu-ți lispește nimic pe plan financiar și nu trebuie să dai explicații nimănui”. Acest tip de legătură se diferențiază de prostituție și servicii de escortă.

Cum a devenit o sugar baby

Tânăra susține că este educătoare, atunci când nu este implicată în vreo relație de acest gen, și vrea să-și deschidă o afacere. Povestește că a aflat despre sugar dating în străinătate, în timpul unei vacanțe în Amsterdam. Atunci a fost agățată de un om de afaceri. De la acesta a aflat prima dată despre sugar dating și a avut o relație cu el de un an.

“Bineînțeles, am început și eu să mă documentez ce înseamna să fii o sugar baby, și am dat peste un site de la noi din Romania, singurul de altfel de acest gen și în acest moment nu mi-aș mai imagina viața făra un sugar daddy”, spune Mădălina. Susține că de la lună la lună tot mai mulți români practică sugar datingul, având câte patru oferete săptămânale de la cei care vor să-i fie sugar daddy.

Reguli de bază ale sugar dating

Spui de la început, verde în față ce cauți. Spre exemplu: Caut un bărbat/femeie cu care să călătoresc în Bali în vara acestui an. O alta regulă ar fi bineințeles discreția. “Doresc să rămân anonimă, pentru că societatea de la noi nu este pregătită în totalitate pentru acest concept”, se explică tânăra.

Avantaje și dezavantaje

Avantajele sugar dating-ului sunt în primul rând pe plan financiar, unde “nu îți lispește nimic: bani de chirie, călătorii, haine, accesorii, gadgeturi de brand. Dacă esti norocoasă și dai peste unul foarte bogat, există posibilitatea să-ți cumpere apartament, mașină, etc”, precizează tânăra. Aceasta susține că bărbații mai în vârstă pot fi mentori pentru tinere: “Mi-am dat seama că îmi place sa fiu în preajma unui bărbat mai în vârstă pentru că este că un mentor pentru mine”.

Dezavantaje ar fi că “trebuie sa fii pregatită psihic ca probabil pentru mulți dintre bărbați nu vei fi decât o distracție temporară și probabil nu se va concretiza în nimic serios”, recunoaște Mădălina. Până la urmă, “în opinia mea, este o relație ca oricare alta, fără obligații. Ai un partener stabil, care îți oferă tot ce îți dorești, dar mai ales spațiu personal și stabilitate financiară. Ce nu-i de plăcut?”, se întreabă retoric tânăra.