După ce a părăsit ringul de dans din cauza unei probleme de sănătate, Rona Harter a urcat direct pe podiumul de modă. Rona Hartner a slăbit 13 kilograme și declară că se simte mai bine ca niciodată. Actrița a defilat într-o rochie de mireasă, creată în atelierul Doiniței Oancea, la deschiderea unui târg de mirese de la Palatul Parlamentului.

În ciuda problemelor de sănătate, Rona este toată un zâmbet, dar și mulțumită sufletește.

„Mă simt extraordinar. Pot din nou să defilez. Eu nu am mai defilat de câtva timp și sufeream că nu defilez. N-ai nimic de făcut la o defilare, dar îmi place. Ești pur și simplu frumoasă și atât”, ne-a declarat Rona în timp ce se pregătea să defileze în rochie de mireasă. Dat fiind faptul că în ultima lună s-a umplut de vânătăi pe tot corpul la antrenamentele pentru show-ul „Uite cine dansează”, Rona a avut nevoie de un machiaj special și pentru picioare. „Arta fără sacrificii nu există. Cine a crezut că artiștii au o viață simplă, nu o au. Plătim, plătim la fiecare mișcare, în schimb ideea este următoarea: se merită. Eu fac ceea ce mă pasionează de 26 de ani, de 26 de ani îmi realizez visul, așa că nu pot decât să fiu fericită, chiar dacă acum am o ruptură de menisc, am o fisură de peroneu, trebuie să mă machiez pe picioare poate mai mult decât pe față pentru ca să nu par bătuta leuștean și că soțul meu mă bate”, a mai spus actrița.

Rona Hartner a slăbit 13 kilograme și se pregătește de operație

Scăderea în greutate nu o ajută doar în cariera de fotomodel, ci și la recuperarea după operația pe care o va face în curând. „De când am părăsit emisiunea plâng foarte mult, sunt dată peste cap foarte tare și mă uit încontinuu la momentele mele din emisiune. Am făcut niște momente frumoase și dacă nu era acel moment al meu în care mi-am rupt meniscul și peroneul. Medicul mi-a spus că a doua zi pun piciorul jos și peste o săptămână pot să merg pe tocuri și peste două săptămâni sau o lună, mă întorc la emisiune. Dat fiind faptul că sunt sportivă, recuperarea va fi foarte bună. Am slăbit acum 13 kilograme, ceea ce mă ajută pentru operație. Oamenii supraponderali care-și rup meniscul au o recuperare foarte grea, deci faptul că am slăbit, uite că mă ajută pentru operație”, ne-a mai spus, vizibil afectată, Rona.

FOTO: Dumitru Angelescu