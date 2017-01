Ion Besoiu a murit. Îndrăgitul actor Ion Besoiu a murit. Ion Besoiu s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Trecerea în neființă a actorului Ion Besoiu a îndurerat lumea teatrului și a cinematografiei. Ion Besoiu a murit lăsând în urmă multă durere și suferință în rândul celor care l-au iubit și l-au apreciat. Ion Besoiu s-a născut pe 11 martie 1931, la Sibiu, și și-a dedicat zeci de ani din viață teatrului și filmului românesc.

UPDATE ora 12:35. Ion Besoiu a murit la Spitalul C.C. Iliescu din București.

Ion Besoiu a murit. Ion Besoiu a debutat în carieră la 19 ani, în 1950, dar consacrarea a cunoscut-o abia după 1978, după apariția filmului ”Toate pânzele sus”, în regia lui Mircea Mureșan, în care a avut ca parteneri mari actori ca Ilarion Ciobanu și Jean Constantin.

Ion Besoiu a jucat 16 ani pe scena Teatrului „Radu Stanca”, din Sibiu, după care s-a mutat la București, unde a jucat la Teatrul „Lucia Sturza Bulandra” și a fost, ulterior, timp de 12 ani directorul acestui teatru.Alte filme în care a jucat Ion Besoiu, actorul s-a remarcat în „Furtuna”, „Neamul Șoimărestilor”, „Haiducii”, „Răscoala”, „Mihai Viteazul”, „Ciprian Porumbescu”, „Păcală”, „Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii”, „Ultima noapte de dragoste” sau „Lumini și umbre”.

Cele mai cunoscute roluri ale lui Ion Besoiu sunt Cloșca, în „Procesul lui Horia” (1967), Serebreakov, în „Unchiul Vanea” (1983), Polonius, în „Hamlet” (1985), Oronte, în „Mizantropul” (1989), Corifeu, în „Antigona” (1993), Ferapont, în „Trei surori” (1995), Senecus, în „Caligula” (1996), și Muhoiarov Ivan Matveevici, în „Oblomov” (2003).

Ion Besoiu a murit! Era cetățean de onoare al Sibiului

Ion Besoiu a fost declarat în 2001 cetățean de onoare al orașului Sibiu, în care s-a născut. La 19 martie 2001, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, președintele Ion Iliescu l-a decorat cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de cavaler, subliniind contribuția lui Besoiu la „dezvoltarea artei teatrale românești, prin prestigioasa și remarcabila sa activitate de actor, director de teatru și pedagog.”

Ion Besoiu a primit, în anul 2002, Premiul de excelență al Cinematografiei Române. Actorul ocupa funcția de președinte executiv al Fundației „Sibiul Vechi. Sibiu – Hermannstadt”, asociație care îi ajută pe tinerii talentați și care oferă premii etnografilor.

Ion Besoiu va fi înmormântat în cimitirul Bellu

Ion Besoiu avea pregătit, de câțiva ani, locul de veci. Acesta se află în cimitirul Bellu, pe Aleea Artiștilor, lângă cea de-a patra soție, Luminița, cea care a fost marea iubire a actorului!

„Când a murit, mi s-a zguduit credința în Dumnezeu”, spunea Ion Besoiu despre femeia cu care s-a însurat când avea 61 de ani.

Ion Besoiu a avut patru soții și un singur copil

„Prima mea căsătorie a fost cu o cântăreață foarte talentată, când aveam 23 de ani. A durat câteva luni, apoi m-am recăsătorit de două ori, iar cea de-a patra soție, e filoloagă. E minunată, sunt fericit”, spunea Ion Besoiu, pe vremea când Luminița Marcu Besoiu încă mai trăia.

Pe ultima soție maestrul Ion Besoiu a iubit-o cel mai mult, iar la moartea ei, în 2007, actorul a trăit cea mai mare dramă a vieții.

„Era un om extraordinar, de o frumusete fizica si spirituala iesita din comun, cu o imensa influenta benefica asupra mea. Avea mare grija ce sa fac si la ce sa renunt. A lucrat in televiziune. Era sufletul meu”, mărturisea Ion Besoiu într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani.

Ioana, în vârstă de 36 de ani, este singura fiică a lui Ion Besoiu. Ea s-a născut în urma relației cu o fosta soție, actrita Emilia Dobrin.

„Nu pot să definesc sentimentul de tată. Îl ai de când odorul tău e în pântecul mamei. Cu ivirea unui copil, viaţa, Sărbătorile, capătă o altă semnificaţie. Sunt cel mai fericit, pentru că a moştenit de la mine patima istoriei. Se spune că cine n-a sădit un pom şi n-a făcut un copil a trăit degeaba pe pământ. Eu vă recomand cu căldură să faceţi copii, dar, din păcate, în vremurile astea e tot mai greu”, mărturisea Ion Besoiu.

A avut sau nu Ion Besoiu legătură cu Securitatea?

În aprilie 2011, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a cerut Curții de Apel București să constate calitatea de colaborator al fostei Securități a lui Ion Besoiu. Conform Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) Ion Besoiu a colaborat cu Poliția Politică a regimului comunist (Securitatea) având numele conspirativ de „Bogdan”.

În urma Deciziei 3043 pronunțată la data de 26.06.2014, Inalta Curte de Casație și Justiție a decis prin hotărâre definitivă și irevocabilă faptul că Ion Besoiu nu a fost colaborator al fostei Securități. Toate acuzațiile aduse în dosar de către CNSAS nu au putut fi probate cu acte doveditoare.

Din 2015 are stea pe Aleea Celebrităților din București

În vara anului 2015, în urma unei ceremonii de decernare a stelelor pentru întreaga activitate în domeniul teatrului şi filmului, Ion Besoiu, care şi-au închinat toată viaţa scenei, a fost răsplătit cu o stea pe Aleea Celebrităţilor, din Piaţa Timpului, şi cu o stea mai mică, din aur, pe care s-o ia acasă.

În 2016 a lipsit de la reuniunea clasei din liceu

Promoţia lui Ion Besoiu a împlinit 66 de ani de la terminarea liceului, iar colegii marelui actor s-au întâlnit, ca în fiecare an, în dreptul statuii lui Mihai Eminescu din Parcul Sub Arini, din Sibiu. Acesta a fost primul an în care Ion Besoiu nu le-a fost alături, din cauza problemelor de sănătate.

Premiat la 85 de ani

În septembrie 2016, la 85 de ani, Ion Besoiu a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal masculin la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film Love is Folly (Varna, Bulgaria). El a obținut distincția pentru rolul colonelului din filmul București NonStop, în regia lui Dan Chișu, lansat în cinematografele din România în noiembrie 2015.

Inedit despre Ion Besoiu:

– Ion Besoiu și-a dorit să fie marinar.

– În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, la 13 ani, a ajutat la căratul tărgilor cu răniți la spital.

– Numele real al actorului este, de fapt, Besoi, nu Besoiu.

– Era alintat Jimmy de apropiați.

– Avram Besoi, tatăl lui Ion Besoiu, a fost coleg în școala primară cu Lucian Blaga. Părintele actorului a fost exclus din Partidul Comunist pentru că luptase pe frontul din Rusia, dat afară din armată și angajat ca vatman pe tramvai.

– Ioana, fata din căsnicia cu actrița Emilia Dobrin, i-a dăruit doi nepoței gemeni.