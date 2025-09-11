Companie 100% românească, cu autorizație locală și prezență fizică pe teritoriul României 

Eazy Asigurări este o companie românească, înființată și înregistrată în România, reglementată și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Compania este fondată de familia Dragic, prin vehiculul de investiții D Craig Holding, iar în primăvara acestui an, Autonom Group s-a alăturat companiei în calitate de acționar minoritar (această decizie se află în prezent în curs de aprobare la ASF).  

Spre deosebire de societățile străine care activează în România în baza regimurilor FOS/FOE, fără sucursală locală, Eazy Asigurări deține prezență fizică în România, cu sediu operațional, echipe dedicate și infrastructură completă pentru gestionarea daunelor. 

Date oficiale privind gestionarea daunelor 

În perioada 11 iulie 2024 – prezent, Eazy Asigurări a gestionat un total de 4.311 dosare de daună, dintre care: 

  • 3.456 dosare (81%) au fost deja soluționate si platite; 
  • 83 dosare (0,19%) au fost respinse, în principal din cauza fraudelor identificate sau a lipsei răspunderii asigurătorului. 
  • Restul  dosarelor sunt in asteptarea depunerii documentelor finale necesare reparatiei, în vederea solutionarii dosarelor. 
Proces intern de constatare și lichidare a daunelor începând cu 1 iulie 2025, 

Eazy Asigurări clarifică statutul companiei și activitatea de gestionare a daunelor RCA 

“Performanța noastră din ultimul an reflectă un angajament dublu: lansarea unor soluții de asigurare perfect adaptate nevoilor pieței, dar și gestionarea rapidă și eficientă a daunelor. 
Astfel, am luat decizia strategică să internalizăm complet procesul de constatare și lichidare a daunelor, ceea ce ne permite să avem un control operațional excelent și să oferim clienților noștri un sprijin rapid, sigur și coerent.” Cristian Ionescu, CEO Eazy Asigurări 

Rezultatele sunt concludente: 

Din 1.376 de dosare deschise incepand cu data de 1 iulie 2025, 658 au fost soluționate în mai puțin de 10 zile de la constatare

Această performanță evidențiază angajamentul Eazy Asigurări pentru rapiditate, eficiență și sprijin real oferit clienților. 

Din totalul dosarelor gestionate, doar 0,83% au generat petiții, un indicator semnificativ al corectitudinii în relația cu asigurații. 

Dintre cele 23 de petiții înregistrate

  • 1 a fost soluționată prin plată în favoarea clientului
  • 2 au fost soluționate favorabil în 2025; 
  • 20 au fost clasificate drept neîntemeiate, în baza investigațiilor și documentației  

Eazy Asigurări, societate activă pe piața asigurărilor din România din iulie 2024, se află, în conformitate cu prevederile legale aplicabile entităților nou-înființate, sub un regim de supraveghere intensificată din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). 

În acest context, raportările aferente stabilității financiare sunt transmise cu o frecvență sporită comparativ cu societățile cu o activitate consolidată pe piață. Indicatorii de solvabilitate și exercițiul ORSA (Own Risk Self-Assessment) sunt raportate trimestrial, ceea ce depășește cerințele standard aplicabile operatorilor consacrați din industrie. 

Aceste măsuri reflectă atât respectarea cerințelor de reglementare, cât și angajamentul companiei pentru menținerea unei guvernanțe solide, a unei gestiuni prudente a riscurilor și a unei sustenabilități pe termen lung. 

În prezent, Eazy Asigurări are un capital social vărsat de 108,5 milioane lei, din care 33 milioane lei se află în curs de aprobare la ASF. 
Pe măsură ce activitatea companiei se dezvoltă, vor fi efectuate majorări de capital suplimentare, pentru a susține solid indicatorii financiari și de solvabilitate. 

Parteneriate solide în sprijinul clienților 

Eazy Asigurări colaborează cu peste 350 de service-uri auto partenere la nivel național, oferind decontare directă a reparațiilor. Acest sistem ușurează procesul de despăgubire și scurtează timpul de soluționare pentru clienți. 

Eazy Asigurări nu se regăsește și nu poate fi asimilată cu societăți care evită plata daunelor RCA sau care operează în absența unei structuri locale. 

Cu o prezență asumată pe piața românească, un portofoliu în creștere și rezultate verificabile, compania continuă să investească în tehnologie, procese transparente și sprijin prompt pentru clienți, consolidându-și poziția ca un jucător serios și responsabil. 

Despre Eazy Asigurări

Eazy Asigurări este o companie de asigurări românească, înregistrată și reglementată de autoritățile din România. Parte din portofoliul D Craig, compania se concentrează pe oferirea de soluții digitale inovatoare, simplificând procesul de asigurare pentru clienți prin vânzări directe online și un model de interacțiune eficient și modern.

În septembrie 2023, Eazy Asigurări a fost aprobată de ASF să practice o gamă variată de produse de asigurare, incluzând RCA, Casco, asigurare pentru locuințe, asigurări de sănătate și de răspunderi civile.

Sursa foto: shutterstock.com

