Profesoară: „Le foloseam tot pentru copii. Că doar nu făceam noi mandale!”

Primăria sectorului 3 al Capitalei se zbate într-o sărăcie atât de cruntă, încât edilul Robert Negoiță încearcă să facă bani și din piatră seacă. Și de unde să „ciupească” dacă nu de la elevi? Astfel, pe principiul noi muncim, nu gândim, primăria a decis să le retragă copiilor imprimantele color – un „beneficiu” pe care elevii Școlii Hamburg se pare că nu-l merită, fiind considerat, mai degrabă, un moft.

Învățătorii și profesorii au primit vestea din partea conducerii școlii în această dimineață.  „Vă aducem la cunoștință că, în temeiul adresei primite din partea Primăriei Sectorului 3, în perioada imediat următoare vom sista serviciul de printare și copiere color pe toate echipamentele aflate în locația unității dumneavoastră”, este mesajul pe care directoarea l-a transmis cadrelor didactice. 

 „Anunțul a fost făcut azi dimineață de conducerea școlii. Am primit un mesaj în care ni s-a spus că, în curând, nu vom mai putea folosi imprimantele color, ci doar pe cele alb-negru”, a explicat pentru Libertatea profesoara Corina Chelaru. „Așteptăm cu interes și alte soluții de reducere a deficitului bugetar”, ne-a mai spus ea, zâmbind amar. 

Însă nu este vorba despre vorba despre toate imprimantele din școală, ci doar despre cele care sunt finanțate de primărie. „Cele din secretariat, din cancelarie…Dar noi le foloseam tot pentru copii. Că doar nu făceam noi mandale! Cei mici, de exemplu, lucrează foarte mult cu fișe de lucru. Și cei mari la fel”.  

„Așteptăm să revenim la cretă și burete”

Norocoși sunt doar elevii ai căror părinți au cumpărat ei înșiși imprimate pentru clasă. „La multe clase mici există imprimante donate de părinți. Și sunt foarte folosite, căci elevii mai greșesc, unora le vin alte idei, vor să scrie altceva”, ne-a mai spus profesoara Chelaru.

Aceasta a postat mesajul primit pe pagina sa de Facebook și a comentat situația: „Hai că s-a sistat sursa de găuri la buget! Mulțumim domnului primar că ne reaminteşte cum e să desenezi pe tăbliță. Viața nu trebuie să aibă culoare, în sectorul 3 ori e albă, ori e neagră, că la primărie oricum e…gri! Aşteptăm cu nerăbdare să revenim la cretă şi burete!”.

