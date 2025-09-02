„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a adăugat că unele măsuri din pachetul 1, asumate în Parlament în iulie, se aplică de la 1 august şi efectele lor nu pot fi măsurabile acum: „Efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta, într-o măsură mai mare, rezultatele în bugetul de anul viitor”.

Primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în iulie și care a intrat în vigoare la 1 august, conține câteva măsuri care afectează românii. Cele mai importante sunt creșterea TVA la 21 la sută și pensiile. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Pe 1 septembrie, premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe 5 pachete/proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților

proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății

proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Al șaselea proiect din pachetul 2, cel referitor la reforma administrației publice, a fost blocat de PSD, motiv pentru care Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de coaliție.

Măsurile au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

