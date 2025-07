Daniel David: „Atât își permite țara”

Recent, în contextul scandalului burselor școlare, ministrul Educației, Daniel David, spunea că olimpicii internaționali își pierd, într-adevăr, bursa, dar statul va compensa acest gol financiar oferindu-le premii.

În aceste zile, ministrul a revenit asupra acestei idei și a anunțat care vor fi sumele. Astfel, olimpicii internaționali care vor ocupa locul întâi sau vor câștiga medalia de aur vor fi premiați cu 4.000 de euro. Cei de pe locul doi vor fi recompensați cu 3.000 de euro. „Locul 3 – 2.000 de euro, mențiunea – 1.000 de euro, din care, dacă socotim valoarea lor, îți poți da tu lunar, ca să spun așa, o bursă de merit. Pentru că atâta își permit în acest moment țara și ministerul”, a declarat ministrul David la Digi24.

Ce burse primeau olimpicii anul trecut și cât vor pierde la anul

Până anul acesta inclusiv, bursa de excelență de tip I, numită și bursă internațională, a fost oferită elevilor olimpici care au ocupat podiumul la anumite competiții și concursuri internaționale.

Bursa pentru cei premiați cu aur sau care au ocupat locul întâi a fost în valoare de 3.700 de lei. Pentru premiul II, bursa de excelență olimpică internațională a atins valoarea de 2.775 lei, iar pentru premiul III sau medalia de bronz elevii au primit 1.850 de lei. Cei cu mențiune au încasat 925 de lei.

Recomandări Trump schimbă cursul războiului comercial întorcând situația în favoarea sa. Explicațiile analiștilor

Dacă facem o comparație, elevii olimpici vor fi de la anul în pierdere. 4.000 de euro înseamnă 20.000 de lei, iar banii vor fi plătiți o singură dată, anual. În schimb, bursa de excelență era plătită lunar, pe tot parcursul anului școlar, exceptând vacanțele. Asta înseamnă cam nouă luni de școală pentru care olimpicii de aur, de exemplu, încasau 33.300 de lei. Începând cu anul viitor ei vor primi mai puțin cu 13.300 lei.

„Erau burse de merit și pentru copii de nota 5”

Cât despre bursele de merit, acestea chiar trebuie oferite pe merit. „Am ajuns, la un moment dat, în urmă cu doi ani și chiar în acest an, ca meritul să fie definit foarte ciudat. În urmă cu doi ani, erau burse de merit și pentru copiii cu nota 5 sau 6. Iar în zona olimpicilor, ce am putut salva, vă spun sincer, au fost premiile”, a mai spus oficialul.

Începând cu anul școlar viitor, bursele de merit vor fi acordate doar elevilor cu medii de peste nota 9 și doar unui procent de 15% dintre copiii care învață într-o clasă. Ministrul nu a precizat, însă, cum vor fi departajați elevii în cazul în care într-o clasă procentul de 15% va fi depășit.

Daniel David a declarat că bursele de merit chiar trebuie acordate pe merit. Foto: Shutterstock

Recomandări România e „Tigrul Mării Negre” și amenință viitorul investițiilor în Polonia, într-un reportaj la televiziunea publică poloneză | VIDEO

Partea plină a paharului: bursele de merit, mai mari față de acum doi ani

Daniel David a adăugat că bursele de merit, chiar dacă vor fi mai mici față de anul trecut, ele vor fi, totuși, mai mari față de cât s-a acordat în 2023.

„Vreau să fie foarte clar că fondul de burse în 2025-2026 va fi mai mare decât fondul de burse din 2022-2023. Nu ne putem ridica la înălțimea anilor când lucrurile au scăpat de sub control, dar este mai mare. Astfel încât, dacă am putut funcționa ca școală și ca societate în urmă cu trei ani, probabil că vom putea funcționa și în această situație de criză. Și pe lângă bursele pe care le-am menționat, ca să nu rămână cineva cu semne de întrebare, am mai păstrat bursele tehnologice pentru învățământul dual, fiindcă acolo, dacă vine o companie și dă un euro, trebuie să dai și tu, statul, un euro, ai un contract cu acele companii!”.

Ministrul a adăugat că și bursele pentru mamele minore au fost păstrate, însă sub o altă formă: acestea vor intra în zona burselor sociale. „Atâta se poate acoperi, pentru a avea anumite burse din toamnă”, a mai declarat ministrul David.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE