Daniel David închide copiilor robinetul cu bani

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că elevii vor primi nu două, ci trei tipuri de burse: cele sociale, de merit și cele tehnologice. O altă decizie este renunțarea la bursele de excelență, însă vor crește premiile acordate olimpicilor. Cât despre categoriile defavorizate, dispare bursa pentru mamele minore însă acestea pot obține bursă socială.

„În zona de educație trebuie să recunoaștem că avem și lumini și umbre, lucruri care funcționează și care nu”, a declarat ministrul David. Acesta a precizat că bugetul burselor acordate elevilor și studenților a crescut extrem de mult în ultimii ani. „Pe de-o parte te bucuri, dar trebuie să ai grijă să duci acei bani în zona în care aprinzi lumina. Am generat un fond pentru burse care depășește susținerea pe care Ministerul Educației și Cercetării o dă întregului sistem de cercetare/inovare din țară”, a continuat oficialul explicațiile.

Daniel David consideră că sistemul de burse acordate în România nu se regăsește nicăieri în altă țară din Europa. Cu alte cuvinte, am aruncat cu banii în stânga și-n drepta fără discernământ, iar acum a venit nota de plată. „Am creat un sistem de burse care nu are o structură pe care o găsești ușor în țări vestice. Am creat un sistem de burse care nu se exprimă în performanța educațională. Măcar rata de participare să crească, dar nu vedem acest lucru”.

Ce se întâmplă cu bursele studenților

Este, așadar, momentul să ne oprim, să tragem linie și să facem un pas înapoi. Asta înseamnă burse mai puține și mai mici. „În zona burselor pentru studenți, prin legea din 2023, s-au creat facilități extraordinare: o intenție bună, dar nu una sustenabilă. În 2023, punctul de raportare pentru burse era salariul minim pe economie. Ceea ce propunem ca punct de referință este salariul minim net pe economie, dintr-un motiv rațional, bursele nu sunt impozitate, și se vor da atât timp cât sunt la școală, nu și în vacanțe”.

Deși fondurile alocate scad față de anul trecut sau de anul 2023, sunt mai mari decât cele din 2022. „Voi discuta deschis cu studenții să vedem ce alte facilități mai putem găsi pentru ei. Și această modificare o văd temporară, pentru un ciclu de studiu de 3 ani”, a mai precizat ministrul.

Elevii sunt puțin mai norocoși, căci ei vor primi nu două burse, cum s-a tot vehiculat până în prezent, ci trei: bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică. Ministrul Daniel David a adăugat că sistemul de burse este anormal. „Vreau să-l aducem în normalitate. Nu le putem perveti mintea copiilor să creadă că vin la școală pentru a lua bani”.

Bursa de merit, doar pentru 15% din elevii unei clase

„Bursa de merit, definit ca merit, adică maxim 15% dintr-o clasă, cu nota minimă 9”, a explicat ministrul Daniel David cum vor fi recompensați elevii silitori, care obțin media peste nota 9. Ministrul nu a explicat însă cum vor fi departajați elevii în cazul în care procentul celor cu medii peste 9 va depăși 15%.

Bursa socială, pentru elevii defavorizați și mamele singure

Bursa socială se va menține, însă va trebui foarte bine gândită, în așa fel încât să ajungă la copiii care au nevoie să fie ajutați să vină la școală, care sunt în zona de risc. În această categorie intră și mamele minore. Acestea își pierd bursa pe care o primeau până acum, însă pot obține bursă socială. „Bursele pentru mame minore rămân în zona de bursă socială. Nu gândim burse sociale pe clase sociale. Ele trebuie să meargă la copiii care au nevoie de ajutor social, care sunt în zona de excluziune și de sărăcie”, a explicat ministrul.

Bursa tehnologică, doar elevilor de la profesională

Și bursele tehnologice, pentru copiii care învață în școli profesionale, care lucrează în parteneriat cu diverse companii și diverse firme vor rămâne neatinse. Anunțul ministrului a fost făcut încă de acum două zile, într-o intervenție la Antena 3. „Bursele tehnologice în învățământul profesional vor rămâne neschimbate, în contextul parteneriatelor deja stabilite cu mediul privat. Firmele pun bani, trebuie să ne păstrăm și noi angajamentul pe care l-am făcut într-un contract, că e în beneficiul societății”, a afirmat oficialul.

În cazul liceelor tehnologice se vor acorda doar burse de merit și sociale, nu burse tehnologice, a mai precizat ministrul: „Liceele tehnologice nu intră în logica învățământului profesional încă”.

Premii mai mari pentru elevii olimpici

În contextul în care bursa de excelență care se acorda elevilor olimpici dispare, ministrul David a anunțat că acești copii cu rezultate excelente și care fac performanță vor primi premii substanțiale. „Vom menține premiile pentru olimpici și perfomanțe foarte mari. Și chiar vom crește premiile. Dacă ai luat mențiune la o olimpiadă internațională să-ți poți acoperi din acel premiu o bursă de merit în fiecare lună. Premiile pentru olimpiadele internaționale variază undeva între 4.000 euro și 1.000 euro. Și pe lângă asta mai iei și o bursă în fiecare lună. Nu mai putem susține acest sistem”.

În acest an școlar, elevii au primit 6 burse. Cea mai mare a fost în valoare de 3.700 de lei

În anul școlar 2024-2025, elevii au beneficiat de 6 burse: bursa de excelență pentru olimpici, bursa de merit, bursa de reziliență, bursa socială, bursa pentru mamele minore și bursa tehnologică. Iată care a fost cuantumul minim al acestora:

bursa de excelență – 700 de lei tipul II sau 925 / 1.850 / 2.775 / 3.700 de lei tipul I;

bursa de merit – 450 lei/lună;

bursa de reziliență – 300 lei/lună;

bursa socială – 300 lei/lună;

bursa tehnologică – 300 lei/lună;

pentru mamele minore – 700 lei/lună